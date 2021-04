È possibile collaborare con la Cina sul clima pur restando avversari, anche in un momento di grande tensione con Pechino su altri temi? Non è una domanda teorica, ma la missione di cui si fa carico John Kerry, ex segretario di stato di Barack Obama diventato “mister clima” al servizio di Joe Biden.

Kerry è arrivato in Cina, ed è il primo alto funzionario dell’amministrazione Biden a mettere piede nel paese dopo l’avvicendamento alla Casa Bianca, nonché il primo rappresentante statunitense dall’agosto del 2019. Kerry si presenta in Cina in pieno conflitto sinoamericano, soprattutto a proposito di Taiwan e delle manovre nel mar Cinese meridionale.

Kerry è la persona adatta per questa missione di “diplomazia climatica”. Come capo del dipartimento di stato, infatti, aveva gestito il negoziato sfociato nell’accordo di Parigi sul clima del 2015, reso possibile da un’intesa tra Pechino e Washington. Il suo interlocutore dell’epoca si chiamava Xie Zhenhua, successivamente andato in pensione ma richiamato dal presidente cinese Xi Jinping per fungere da alter ego dell’inviato degli Stati Uniti. Si tratta di un gesto di buon auspicio.

Gli impegni di Pechino sul clima

È possibile che il clima sfugga alle tensioni diplomatiche? Non è detto. Al momento non è chiaro se Pechino intenda accettare di giocare la partita della cooperazione con Washington, seppur su un tema di cooperazione generale come il cambiamento climatico. Non dobbiamo dimenticare che in questo momento gli Stati Uniti definiscono la Cina come “una minaccia” e l’accusano di commettere un “genocidio” nello Xinjiang.

Il 14 aprile un editoriale del quotidiano nazionalista di Pechino Global Times accusava gli Stati Uniti di non avere né la base morale né il potere per dettare la linea alla Cina sulle questioni climatiche. Il giornale è spesso eccessivo, ma l’irrigidimento della diplomazia cinese ne fa un buon barometro della posizione di Pechino.