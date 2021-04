Zelenskij chiede che sia avviato un processo di adesione dell’Ucraina alla Nato, una sorta di assicurazione per il suo paese in ragione dell’articolo 5 che prevede la solidarietà automatica di tutti gli stati membri in caso di aggressione contro uno di loro. L’Ucraina chiede inoltre di entrare a far parte dell’Unione europea.

Questa tensione estrema coincide con un inasprimento dei rapporti tra il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il russo Vladimir Putin. Il 15 aprile Washington ha espulso dieci diplomatici russi e ha imposto una serie di sanzioni finanziarie come rappresaglia per un attacco informatico di grande portata effettuato l’anno scorso contro obiettivi statunitensi. Difficile aspettarsi una distensione alla frontiera ucraina.

In un’intervista concessa al quotidiano francese Le Figaro, Zelenskij ha sostenuto in modo eloquente l’adesione: “Non possiamo restare indefinitamente nella sala d’attesa dell’Unione e della Nato. Non vogliamo essere costretti a mendicare. La Francia è un grande paese. La mia speranza è che sostenga le nostre aspirazioni. Non possiamo uscire insieme per sempre come eterni fidanzati. Bisogna legalizzare i nostri rapporti, ovvero da un punto di vista allegorico creare un futuro comune”. Fine della citazione.

Zelenskij ripeterà senza dubbio la sua richiesta pressante prima al presidente francese Emmanuel Macron e poi alla cancelliera tedesca Angela Merkel, che parteciperà agli incontri in videoconferenza. La Francia e la Germania sono le “madrine” di un processo di negoziazione russo-ucraino attualmente bloccato.

In realtà sembra poco probabile che l’Ucraina possa ottenere ciò che chiede. La questione era già stata sottoposta alla Nato nel 2008, ma la volontà di Kiev si era scontrata con il doppio rifiuto di Parigi e Berlino. D’altronde è difficile lasciar entrare nella Nato un paese in guerra, trascinando l’alleanza in un conflitto quasi automatico con la Russia. Qualcuno se ne dispiacerà e lo considererà un segno di debolezza rispetto a Mosca.