Ricordate questo momento, perché rischia di non ripetersi: Joe Biden, Vladimir Putin e Xi Jinping nello stesso luogo (anche se virtuale, cosa che senz’altro facilita la “coabitazione”).

Non era scontato né sicuro che i presidenti della Russia e della Cina, in una fase di scontro con Washington, rispondessero positivamente all’invito di Joe Biden per il vertice dedicato alla crisi climatica, soprattutto considerando che l’occasione permette di fare bella figura alla potenza ospitante, gli Stati Uniti, tornati in posizione di leadership dopo la parentesi Donald Trump.

E invece Putin e Xi saranno presenti, in videoconferenza, insieme a una quarantina di leader mondiali invitati per preparare i prossimi appuntamenti climatici: la Cop26 di Glasgow e la conferenza di Kunming, nel sud della Cina, dedicata alla biodiversità.

Un rilancio a catena

A quanto pare la crisi climatica può sfuggire, almeno per un po’, al gelo diplomatico. Tanto meglio per il pianeta!

La rivalità tra le potenze può avere un effetto positivo se si trasforma in emulazione nella difesa del clima. A questo punto c’è la possibilità che si verifichi un rilancio a catena delle promesse: l’Unione europea ha appena deciso di accelerare il processo di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030. Biden dovrebbe fare annunci importanti nel corso del vertice del 22 aprile.