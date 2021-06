La vera posta in gioco alle presidenziali iraniane del 18 giugno non riguarda chi sarà eletto. Può sembrare sorprendente, ma stiamo parlando di un’elezione speciale in un paese speciale. Quest’anno l’elemento cruciale è la partecipazione, e dunque il livello di legittimità del sistema politico. E tutto lascia pensare che il sistema sia piuttosto debole.

La Repubblica islamica dell’Iran è un caso unico: ha un presidente eletto a suffragio universale, come altri paesi, ma la sua influenza è limitata, perché il vero potere è nelle mani della guida suprema, ieri l’ayatollah Khomeini, oggi il suo successore Ali Khamenei. Il presidente non ha alcuna autorità sui guardiani della rivoluzione né sull’apparato giudiziario. Nel paese esistono due strutture parallele, e l’ultima parola spetta sempre alla guida suprema.

Per questo le battaglie elettorali descritte come scontro tra conservatori e riformisti riflettono solo una parte della realtà politica iraniana, ben più complessa di quanto si creda in occidente. Ma è un errore pensare che questo abbia un peso su temi cruciali come il nucleare o i rapporti con l’estero.

Normalità lontana

Negli ultimi anni l’Iran è stato il cimitero di molte illusioni, e il tasso di astensione ne sarà il riflesso. Ricordiamo ancora come la conclusione dell’accordo sul nucleare tra Teheran e i negoziatori internazionali, nel 2015, avesse prodotto un’esplosione di gioia degna di una vittoria della Coppa del mondo. Il ministro degli esteri Mohamed Javad Zarif era diventato l’eroe di un popolo che si aspettava la cancellazione delle sanzioni, un boom economico e la fine dello stato “canaglia”. All’epoca ero andato in Iran, e ricordo che gli stranieri erano accolti calorosamente, come fossero l’avanguardia di una normalità in cui sperava un’intera popolazione.