E se la “vincitrice” dell’11 settembre fosse… la Cina? Può sembrare paradossale, anche perché la Cina non è stata coinvolta negli attentati, una vicenda che ha riguardato solo gli Stati Uniti e Al Qaeda. Eppure vent’anni dopo possiamo esaminare quell’evento sotto una luce diversa.

Gli Stati Uniti non sono sicuramente i “vincitori”, anche se da quel momento non c’è stato più nessun attentato di matrice islamista sul suolo americano. Tuttavia la caduta di Kabul nelle mani dello stesso gruppo che era stato cacciato dopo l’11 settembre conferisce a questo anniversario un’aria di sconfitta. La vittoria non è stata nemmeno di Al Qaeda, che non è stata debellata ma al contempo non ha capitalizzato quegli attacchi senza precedenti e ha visto il proprio leader Osama bin Laden ucciso da un commando statunitense nel 2011.

Allora sì, in un certo senso possiamo dire che la vittoria è andata alla Cina, perché mentre gli Stati Uniti si sfiancavano nella loro guerra contro il terrorismo, perdendo migliaia di uomini e miliardi di dollari in Afghanistan e Iraq (due guerre che oggi appaiono del tutto vane), Pechino ha colmato il suo ritardo economico fino a trovarsi nelle condizioni di sfidare un’America distratta da altro.

Permettetemi di raccontarvi un episodio personale. Ricordiamo tutti dove eravamo nel momento fatidico in cui abbiamo scoperto gli attentati contro le torri gemelle. A Pechino era ora di cena, e io mi trovavo in casa di un dirigente del Partito comunista cinese quando è stato avvertito dell’accaduto e ha sintonizzato la tv sull’emittente televisiva Phoenix, di Hong Kong. Insieme abbiamo visto in diretta il secondo impatto.

In quell’occasione, con mia grande sorpresa, tutti gli invitati cinesi sfogarono la propria gioia. Qualche settimana prima un pilota cinese era morto in uno scontro con un aereo spia statunitense sul mar Cinese meridionale. “Il nostro pilota è stato vendicato”, esclamò uno degli invitati, senza nemmeno sapere chi ci fosse all’origine degli attentati né conoscerne la portata.