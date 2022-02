Ma Macron alimenta i sospetti anche quando sostiene di credere alla buona volontà del presidente russo (che incontrerà la sera del 7 febbraio al Cremlino) laddove molti, nel campo occidentale, lo considerano solo un autocrate intenzionato a ricostituire la vecchia sfera d’influenza sovietica. “Bisogna essere realisti. Non ci aspettiamo gesti unilaterali”, ha dichiarato il 6 febbraio il presidente della repubblica al Journal du Dimanche , aprendo dunque la via alle concessioni. Ma alcuni critici di Macron non accettano l’idea di cedere alcunché sotto la minaccia di un’invasione dell’Ucraina.

Il primo rischio piuttosto, è quello del cavaliere solitario (anche se la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea (Ue) conferisce a Macron una certa legittimità), ovvero di risvegliare il cliché dell’”arroganza francese” che perseguita la diplomazia dell’Eliseo. Il secondo, invece, è quello di poter sembrare “monachese” (in riferimento agli accordi di Monaco), ovvero di offrire troppe concessioni in cambio di una pace incerta.

Il viaggio che il presidente francese Emmanuel Macron farà il 7 febbraio, prima a Mosca per incontrare Vladimir Putin e poi a Kiev, nasconde diverse insidie. A preoccupare non è tanto il possibile fallimento della missione, anche perché nessuno rimprovererà a Macron di aver tentato di smorzare la tensione mentre più centomila soldati russi sono ammassati alle frontiere dell’Ucraina.

L’Eliseo prende spunto da un concetto avanzato dalla Russia negli ultimi giorni, quello della “indivisibilità della sicurezza” secondo cui la sicurezza degli uni non si può ottenere a scapito di altri. È ciò che reclama Mosca a proposito dell’allargamento della Nato verso est dopo la fine della guerra fredda, ma è un concetto che evidentemente funziona in entrambi i sensi: i vicini della Russia hanno altrettanti motivi di essere preoccupati.

Macron ha dalla sua parte il sostegno del presidente ucraino Volodomyr Zelenskij, che incontrerà l’8 febbraio. Questo riduce il rischio di un fallimento, mentre l’avvio di un negoziato accettabile da tutte le parti in causa costituirebbe un grande successo. Sarebbe un bene per l’Ucraina, per l’Europa e soprattutto per un presidente che presto sarà candidato alla rielezione.

(Traduzione di Andrea Sparacino)