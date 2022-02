Il presidente francese Emmanuel Macron è entrato al Cremlino dichiarando che non bisognava aspettarsi un miracolo. Sei ore dopo, ne è uscito… senza miracoli. Tuttavia queste sei ore di incontro e la conferenza stampa notturna che ne è seguita dicono molto sulla posta in gioco di questa crisi ai confini orientali dell’Europa. Nulla è stato lasciato al caso: la grandiosità cerimoniale del Cremlino, il lunghissimo tavolo per gli incontri che tanto ha fatto parlare di sé e infine la presentazione inflessibile delle posizioni russe da parte di Putin. La Russia non è finita per caso in questo braccio di ferro, e non ne uscirà solo attraverso la magia delle parole. Putin è un calcolatore senza pari, ma questo non significa che non commetta errori. Il capo del Cremlino ha valutato i suoi interlocutori (partner o avversari a seconda del momento, che siano a Kiev, Washington o Parigi) e sa che non possono decidere freddamente di adottare la forza, esattamente come lui. E ne approfitta. Politica e psicologia

Il presidente russo resta dunque irremovibile fintanto che non otterrà ciò che vuole, con la minaccia rappresentata da 125mila soldati (la cifra è stata confermata da Macron la sera del 7 febbraio) ammassati alla frontiera con l’Ucraina. Come un sequestratore, gioca sulla possibilità di passare dalle minacce ai fatti per pesare sul negoziato. Questa è la sua principale forza. Nella conferenza stampa organizzata al Cremlino c’è stata molta politica ma anche molta psicologia. Si è parlato di traumi, di ferite della storia, di paure da una parte e dall’altra di un ritorno della cortina di ferro a est del continente.

L’idea di tornare indietro nel tempo è impensabile, e Macron su questo punto è stato molto chiaro

Tuttavia ciò che è chiaro nel discorso di Putin è che Mosca sogna una macchina per tornare indietro nel tempo, mentre gli occidentali, per voce di Macron, gli rispondono che non si può rimettere in discussione ciò che esiste. Il desiderio di Putin emerge dai continui riferimenti al 1997, anno della firma di un accordo tra la Nato e la Russia tutto sommato senza grande importanza. Il Cremlino vorrebbe che le cose tornassero allo stato di allora, quando i paesi dell’Europa centrale e orientale non facevano ancora parte della Nato. È possibile che Putin abbia fissato l’asticella così in alto per poi fare concessioni? O è davvero convinto di poter ottenere ciò che chiede? Dalla risposta a queste domande dipende il successo del negoziato. L’idea di tornare indietro nel tempo è impensabile, e Macron su questo punto è stato molto chiaro. La Nato non farà marcia indietro dalla sua politica delle “porte aperte”, ovvero dalla possibilità per qualsiasi paese di candidarsi, anche se naturalmente la candidatura non significa un’accettazione automatica, come dimostra il caso dell’Ucraina che potrebbe essere spinta verso la neutralità.

