La foto è storica: al centro il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, vestito con la sua classica camicia verde militare e l’aria seria. Alla sua destra e alla sua sinistra il capo della diplomazia e quello della difesa degli Stati Uniti, Antony Blinken e Lloyd Austin, sorridenti e con i colletti sbottonati. Dopo la fine della guerra fredda non era mai accaduto che due funzionari statunitensi di così alto livello si facessero fotografare con il capo di un paese aggredito dalla Russia. Il messaggio, senza alcuna ambiguità, è rivolto a Vladimir Putin.

Il gesto non è solo simbolico, ma coincide con un’impennata negli annunci di consegne di armi statunitensi all’Ucraina, senza più alcuna cura per le apparenze. Secondo Washington le armi cominciano già ad arrivare e i futuri operatori stanno seguendo corsi di formazione nei paesi vicini.

Ma soprattutto va registrata una frase pronunciata da Austin dopo la sua visita a Kiev: “Vogliamo vedere la Russia indebolita e incapace di condurre il tipo di azione che ha lanciato contro l’Ucraina”. Una simile presa di posizione era impensabile fino a due mesi fa, quando ancora Joe Biden prendeva ogni precauzione per non provocare la Russia.

Un altro scenario

Innegabilmente i successi ucraini che hanno costretto l’esercito russo a ritirarsi dalla regione di Kiev hanno reso gli americani più audaci. Il massacro di Buča, l’assedio di Mariupol e l’intransigenza di Putin hanno fatto il resto.

Il 22 aprile, rispondendo alle mie domande sulla radio pubblica France Inter, il presidente francese Emmanuel Macron ha ammesso che il suo dialogo con Putin si è interrotto per mancanza di risultati. Macron ha riferito che il presidente russo non ha più proferito parola da settimane, ma ha comunque difeso l’idea di mantenere aperto un canale di discussione in vista del giorno in cui un negoziato sarà possibile.