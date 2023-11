Nel vertice tra le due superpotenze del nostro tempo c’è in gioco la possibilità di evitare che il mondo sprofondi nel caos. Oggi sono in corso due grandi guerre, una in Ucraina e una a Gaza, oltre a diversi conflitti più piccoli nel contesto di una rivalità strategica sino-americana che minaccia di degenerare in qualsiasi momento. Joe Biden e Xi Jinping approfitteranno di un vertice dell’Asia-Pacific economic cooperation (Apec) per un faccia a faccia. Quest’anno l’appuntamento si tiene a San Francisco, negli Stati Uniti. L’incontro precedente tra i due leader risale a un anno fa, a margine del G20 a Bali, in Indonesia. In quell’occasione Xi e Biden si erano accordati su una linea per alleggerire le tensioni. Ma la vicenda del pallone spia cinese sorpreso a sorvolare gli Stati Uniti all’inizio del 2023 ha fatto saltare tutto, ed è stato necessario ricominciare da zero.

Il semplice fatto che l’incontro si svolga è già positivo. A settembre Xi non ha partecipato al G20 organizzato in India perché non riteneva ancora che il momento fosse adatto. Stavolta invece ha deciso di esserci, e i mezzi d’informazione cinesi hanno cambiato toni sugli Stati Uniti per preparare l’opinione pubblica a un esito positivo dell’incontro. Pechino e Washington non vogliono certo fare pace e diventare buoni amici, ma intendono definire le regole del gioco per continuare a essere in disaccordo senza necessariamente farsi la guerra. Ed è già tanto. Tra Cina e Stati Uniti non esistono i canali di comunicazione che erano stati creati durante la guerra fredda tra americani e sovietici. Particolarmente preoccupante è il fatto che i due eserciti non dialoghino tra loro in un momento in cui sfiorano di continuo l’incidente grave nel mar Cinese meridionale o nello stretto di Taiwan.

Iscriviti a

Americana Cosa succede negli Stati Uniti. Una newsletter a cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Americana Cosa succede negli Stati Uniti. Una newsletter a cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica. Vedi tutte le newsletter

L’equivalente della cosiddetta linea rossa sarebbe un buon mezzo per impedire che un piccolo scontro provochi un’escalation in mancanza di comunicazioni. Sempre sul piano militare, i due paesi lavorano a una dichiarazione che li impegni a non sviluppare armi autonome, che sfruttano l’intelligenza artificiale e sono capaci di aprire il fuoco senza alcun intervento umano. È un tema cruciale. È possibile che l’incontro abbia effetti positivi sui conflitti attuali? Non in modo diretto, perché Xi non abbandonerà il suo amico Vladimir Putin in Ucraina né ha intenzione di rinunciare alla sua influenza in Medio Oriente. Eppure un accordo tra gli Stati Uniti e la Cina su una rivalità a bassa tensione permetterebbe di scongiurare lo scenario catastrofico di cui vediamo già le premesse, quello di un’alleanza tra Russia, Cina, Corea del Nord e Iran contro l’occidente.

pubblicità

La Cina non ha interesse a far degenerare la situazione mondiale, anche perché la sua economia sta rallentando e ha bisogno di mercati aperti. Ma la guerra tecnologica tra i due giganti non si fermerà: gli Stati Uniti vogliono ridurre i rischi, mentre la Cina sogna l’autosufficienza. Resta il fatto che un calo della tensione avvantaggerebbe tutti. Il vertice di San Francisco non risolverà tutti i problemi e soprattutto non cambierà la natura della rivalità tra Pechino e Washington, ma rendendo prevedibili i loro comportamenti potrebbero rendere il mondo meno pericoloso. Sarebbe uno sviluppo decisivo anche considerando che siamo alla vigilia delle elezioni a Taiwan previste per gennaio, un momento delicato per Pechino, e che all’orizzonte si avvicinano le presidenziali statunitensi, un momento delicato per Washington). Certo, se Donald Trump dovesse tornare alla Casa Bianca sarebbe tutta un’altra storia. (Traduzione di Andrea Sparacino)

Se sei qui… …è perché pensi che informarsi su quello che succede nel mondo sia importante. In questo caso potresti prendere in considerazione l’idea di abbonarti a Internazionale. Non costa molto: fino al 13 ottobre solo 1,50 euro alla settimana, oppure 2,18 euro alla settimana se vuoi ricevere anche il giornale di carta. E in più ogni mattina all’alba ti mandiamo una newsletter con le notizie più importanti del giorno. Mi abbono