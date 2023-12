Joe Biden si presenta apertamente come amico e protettore di Israele, e proprio per questo può esprimersi con estrema franchezza. Il 12 dicembre il presidente statunitense ha sottolineato che lo stato ebraico rischia di perdere il sostegno internazionale a causa di quelli che ha definito “bombardamenti indiscriminati” a Gaza. Nella stessa giornata, sulla scia della parole di Biden, l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato con una maggioranza schiacciante – 153 voti favorevoli, dieci contrari e 23 astenuti – una risoluzione che chiede un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza. La risoluzione non avrà alcun effetto, perché non ha carattere vincolante. In questi casi è il Consiglio di sicurezza a decidere, e Washington ha già posto il veto su una risoluzione simile l’8 dicembre. Il 12 dicembre il rappresentante israeliano all’Onu ha denunciato l’ipocrisia della votazione, definendo “inutile” il testo. Ma questo non cancella l’avvertimento lanciato da Biden né il sostegno forte – anche da parte di diversi paesi europei, tra cui la Francia, ma non l’Italia, che si è astenuta – alla richiesta di un cessate il fuoco. Evidentemente il tempo non è dalla parte di Israele.

Il presidente statunitense non si è accontentato di criticare i bombardamenti, ma ha anche manifestato pubblicamente le sue divergenze con i leader israeliani. Biden ha scelto di fare una specie di strappo. Pur sostenendo la guerra contro Hamas, infatti, ha espresso il suo totale disaccordo con il primo ministro israeliano Netanyahu su ciò che sarà necessario dopo la guerra. Nelle sue dichiarazioni del 12 dicembre, Biden ha consigliato a Netanyahu di cambiare la composizione del suo governo, che ha descritto come “il più conservatore della storia di Israele”, un eufemismo per sottolineare la presenza dell’estrema destra radicale.

Biden si comporta come se Netanyahu potesse essere diverso senza questi alleati ingombranti. Ma non è così, come dimostra il fatto che il leader della destra israeliana ha opposto un “no” categorico alle proposte avanzate dal presidente statunitense per il dopoguerra. “Gaza non sarà mai un Hamastan né un Fatahstan”, ha dichiarato Netanyahu, riferendosi al movimento islamista con cui è in guerra ma anche ad Al Fatah, il partito di Abu Mazen, presidente di quell’Autorità nazionale palestinese a cui gli occidentali vorrebbero affidare un ruolo chiave dopo il conflitto. Inoltre, il leader israeliano non vuole assolutamente sentire parlare della soluzione dei due stati, sostenuta invece da Biden.

Questo disaccordo non è davvero risolvibile, ma sottolinea soprattutto un paradosso: Netanyahu è il capo militare a cui l’esercito obbedisce, ma è anche un uomo politico di cui la stragrande maggioranza degli israeliani vorrebbe sbarazzarsi, in quanto gli rimprovera il fallimento del 7 ottobre, quando Hamas ha sorpreso Israele con il suo attacco. Con le sue parole, Biden getta benzina sul fuoco nella battaglia per la leadership politica israeliana. Il presidente statunitense preferirebbe sicuramente trattare con un uomo come Benny Gantz, avversario centrista di Netanyahu e attualmente componente del gabinetto di guerra in attesa che arrivi il suo momento. Il fatto che un presidente statunitense si immischi nella politica interna israeliana è insolito, ma non sorprendente. D’altronde la situazione in Israele influenza il proseguimento della guerra e soprattutto quello che succederà dopo. Gli Stati Uniti sono pesantemente coinvolti in questo processo. Quello che è successo il 12 dicembre all’Onu non è una buona notizia per Israele, ma neanche per gli Stati Uniti e il suo presidente. (Traduzione di Andrea Sparacino)

