Era sempre pronta ad agire, faceva volontariato, partecipava in prima persona nelle situazioni, spesso drammatiche, che incontrava. Questa passione la spinse a raccontare la Sicilia per il giornale L’Ora e per la stampa internazionale, trasformando l’isola in un simbolo dell’Italia. Inoltre fu in prima linea in situazioni, come gli omicidi mafiosi, in cui in quegli anni era insolito incontrare una donna fotoreporter. Fotografò i pazienti dell’ospedale psichiatrico di Palermo, in cui negli anni ottanta insieme a Zecchin coordinava un laboratorio teatrale da cui nacquero due spettacoli, due film e alcune mostre, “con l’obiettivo di rendere quelle donne e quegli uomini protagonisti della loro vita”. E poi abbracciò l’impegno politico, quando tra gli anni ottanta e novanta diventò assessora comunale a Palermo e deputata regionale.

“Immaginava che sarebbe stato possibile modificare la situazione della città attraverso la politica. Allo stesso tempo, la sua relazione con il mondo passava attraverso un rapporto fisico con la realtà, come pulire il litorale o inaugurare giardini nelle periferie dismesse della città, a dimostrazione che era possibile cambiare ciò che appariva immutabile”, racconta Zecchin.