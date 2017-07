La scuola non finisce con la Classe Z

Classe Z

Di Guido Chiesa

Con Alessandro Preziosi, Andrea Pisani. Italia,2017, 90’

Sembra che la scuola stia tornando di moda nel cinema italiano. Meglio ancora se a tornare è la scuola più decadente, quella composta da studenti svogliati. Dopo il riuscito Belli di papà, Guido Chiesa riconferma la sua capacità di dirigere (bene) commedie leggere, senza cadere mai nella trappola della superficialità.

Classe Z non ha grandi pretese, ed è piacevolmente privo di retorica e moralismo. Il film si concentra sulla descrizione, attraverso la lente della scuola, della forza dei rapporti umani e cerca di raccontare la differenza che può, anzi, che deve fare il singolo. Con una scelta curiosa di giovani attori, tra cui la youtuber Greta Menchi, Chiesa mira a un pubblico di teenager e sceglie di andare sul sicuro. Il prodotto finale comunque è ben riuscito. La classe Z, la sezione speciale creata ad hoc all’ultimo anno del liceo scientifico, è talmente realistica che potrebbe sembrare vita vissuta.

Funziona bene Andrea Pisani nei panni del professore disperato, aspirante supereroe: per lui non bastano le buone intenzioni, le lezioni tenute in cortile e L’attimo fuggente. Non ci resta che convivere con un sistema fatto essenzialmente di relazioni umane che alla fine offrono il meglio di sé quando ci si trova fuori dall’edificio scolastico.