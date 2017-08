Un album per tenere lontane le cattive notizie

Che antidoto straordinario al caos e alla disperazione costanti, mentre tutte le notizie continuano ad arrivare inesorabili. Non faccio che pensare a quanto sono fortunata ad avere questa possibilità: una valvola di sfogo emotiva. Intorno c’è il buio, ma è come se la musica accendesse una luce. E poi adoro poter cantare di nuovo. Ho l’impressione che nei cinque anni trascorsi dal mio ultimo album la mia voce sia diventata più profonda e più rauca, e mi chiedo se sia un effetto dell’età o della menopausa.

L’anno scorso, più o meno in questo periodo, ho ricominciato a scrivere canzoni. L’ondata di eventi che dalla scorsa estate non si era più interrotta aveva avuto su di me un effetto inizialmente demoralizzante e poi, all’improvviso, galvanizzante, ricordandomi che essere creativi è un modo per contrastare la negatività.

Il giorno delle elezioni dell’8 giugno, ci trasferiamo nello studio che Ewan divide con Andrew Weatherall nella zona di Seven Sisters. Lì troviamo Andrew, che è un uomo adorabile, con tante storie da raccontare e la battuta facile. Mi fa firmare la sua copia in vinile di Baby, the stars shine right, e dice che lo stava ascoltando proprio l’altro giorno e che ancora lo faceva piangere. Passiamo la giornata a inserire un vocoder in un pezzo disco, e per un po’ ci dimentichiamo completamente delle elezioni.

Il lavoro in questa fase somiglia un po’ al fai-da-te. Incidendo la voce, a un certo punto scopriamo che nella registrazione entrano troppi rumori della stanza, e così costruiamo una specie di piccolo box vocale improvvisato, trascinando su per le scale due librerie e stendendoci sopra un copriletto.

Certi giorni lavoriamo allo Strongroom di Shoreditch, circondati da barbe e caffè. E mentre sto registrando una canzone che si intitola Queen, qualcuno mi porge una tazza con la scritta “Queen of Shoreditch”, che vuol essere di buon auspicio. Un altro giorno, invece, siamo negli eleganti Rak studios, e l’eleganza si vede dai vassoi di biscotti che trovi sparsi dappertutto.

Ormai il disco sta prendendo forma e comincia ad assumere una personalità, decisamente synth-pop, e un’atmosfera decisamente “euforica”. Quando ho lavorato con Ewan qualche anno fa, c’era una canzone che avevamo ribattezzato “i Carpenters in acido” e questa volta ce n’è una che chiamiamo “Shoegaze Phil Collins”, ma sono etichette che servono più che altro a noi per divertirci.

Un giorno che durasse per sempre

Presto subentrerà la parte organizzativa legata all’uscita del disco: arrivare a un accordo con l’etichetta e pianificare la promozione; scegliere un titolo; fare le foto pubblicitarie e quelle per la copertina. Pensando alla parte grafica e ai video, mi chiedo: ma i video si faranno ancora? Anche se è una vita che faccio questo mestiere, oggi le cose sono così cambiate che non sono più sicura di sapere come funziona.

Ma il giorno che arriva Stella dei Warpaint per suonare la batteria in uno dei pezzi, e a lei si uniscono Jenny Lee al basso e Jono dei Jagwar Ma alla chitarra, il ritmo che tirano fuori è così ipnotico ed elettrizzante che incidiamo undici minuti filati anche se il pezzo dura solo quattro minuti. E mentre in sala regia tutti quanti stiamo ballando, vorrei che la canzone e quel giorno non finissero mai.

La verità è che non voglio finire neanche il disco. E mi torna in mente una citazione che risale ai tempi della scuola, da Troilo e Cressida: “Una volta conquistate, le cose finiscono. L’anima del piacere sta nella ricerca del piacere stesso”. Esattamente. Spero che il disco vi piaccia, certo, ma non voglio conquistare o dimostrare chissà che cosa. Quello che mi piace è farlo. E vorrei che potesse durare per sempre.

(Traduzione di Diana Corsini)