Avere il teatro nel sangue

Qualche settimana fa sono stata al National theatre a vedere non una produzione completa, ma il reading di una commedia – Wig out! di Tarell Alvin McCraney – diretta e interpretata dal suo stesso autore, e ispirata alla scena della “Ball culture” afroamericana. La pubblicità descriveva la commedia come “un’ampia, audace e scandalosa incursione nell’abbagliante mondo delle drag queen e del gender”, in cui “la House of Light contende il primato alla House of Diabolique, al Ballo di Cenerentola”.

Lo spettacolo si è rivelato all’altezza di questa eccitante presentazione, superando le modeste aspettative suscitate da una semplice “lettura” e offrendoci un’esperienza teatrale esplosiva. Anche il pubblico – meno controllato, etero e bianco di quello tradizionale del West End – si è dimostrato all’altezza, urlando e saltando in piedi alla fine, in una ovazione genuinamente emozionata e commossa.

La reazione che speravo

È stato un evento straordinario, e capitato solo due settimane dopo un altro successo, quando Ben e io abbiamo portato il più piccolo dei nostri figli a vedere The ferryman di Jez Butterworth. Il ragazzo ha solo 16 anni e ha scoperto il teatro da poco, quindi temevamo che proporgli una novità fosse rischioso. Ma non avremmo dovuto preoccuparci. Quello di Butterworth è un lavoro molto fisico e viscerale: ambientato nella contea nordirlandese di Armagh nel 1981, racconta la longa manus dell’Ira, sullo sfondo degli scioperi della fame. Mio figlio ha avuto bisogno di qualche ragguaglio storico, ma quando mi sono girata verso di lui alla fine della sconvolgente scena finale, mi ha detto: “Sto tremando davvero”. Esattamente la reazione che speri di vedere in un sedicenne che ha appena cominciato ad appassionarsi al teatro.

Ma il teatro non è sempre appassionante, vero? Siamo onesti. Non so quante volte io e Ben siamo sgattaiolati via durante l’intervallo, annoiati a morte da spettacoli monotoni e “impostati”. Ecco perché credo di poter considerare queste due ultime esperienze come un piccolo trionfo.