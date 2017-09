La fine dell’estate

Sono le nove di mattina e sono in vacanza, seduta da sola nell’immobilità delle prime ore del giorno. Gli unici rumori sono il gorgoglio del filtro della piscina e il frinire delle cicale: ritmico e incessante, come la parte delle maracas in un pezzo disco. Ben è andato in panetteria, tutti gli altri dormono ed è una bellissima ora della giornata, con la foschia sospesa sopra le colline e i vasi di oleandro, hibiscus e plumbago in giardino, tra sfumature pastello che vanno dal verde salvia al grigio e un aroma di pini nell’aria. Sono profondamente rilassata e felice.

Prendo in mano il mio libro, quello che mi sono portata da leggere per il Goldsmith prize, il premio letterario che va alla ricerca di romanzi che “rivelano un’audacia creativa”, “estendono le possibilità della forma del romanzo” ed “escono dagli schemi”… Insomma, avete capito di quali libri sto parlando.

Sono una fan di questo premio e finora mi sono goduta le mie letture, ma a volte quando sei su un aereo che gira in tondo sopra l’aeroporto e hai appena finito il tuo gin and tonic e richiuso il tavolino ribaltabile, o su una sdraio al sole alle nove di mattina, il tuo cervello ha esigenze diverse. E mentre guardo questo libro con cui combatto già da qualche giorno, mi prende lo sconforto perché ho fatto la scelta sbagliata e mi sono portata in vacanza il libro più impegnativo e meno divertente.

Liscio come il rosé

Dal tavolino accanto alla sdraio mi guarda l’alternativa: il libro di riserva che ho messo in valigia perché “non si sa mai”. È To kill the president di Sam Bourne (pseudonimo del giornalista del Guardian Jonathan Freedland).

Sentendomi un po’ in colpa, apro quel libro e dopo due pagine non riesco più a staccarmene. Va giù liscio e piacevole come il rosé locale, e lo divoro in due soli giorni. Ritmo veloce e trama avvincente, è una lettura perfetta per le vacanze, anche se forse fin troppo plausibile in questa particolare vacanza. Sono certa di non rovinarvi la sorpresa se vi dico che comincia con un presidente che somiglia molto a Trump e che cerca di ordinare un attacco nucleare preventivo contro la Corea del Nord.