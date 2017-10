Credevo di odiare il musical

Ho sempre pensato di odiare i musical. Esagerati, sgargianti e minuziosamente coreografati, sembravano l’antitesi del minimalismo della scena indie in cui sono cresciuta e in cui prevaleva l’etica del fai-da-te raffazzonato: non era trendy essere troppo professionali, troppo fighetti e troppo “teatrali”. La mia immersione in quel mondo ha coinciso con gli anni esaltanti dei trionfi di Andrew Lloyd Webber nel West End: Evita nel 1978 e Cats nel 1981, che non ho mai visto perché all’epoca disdegnavo quel genere di spettacoli.

Da allora in poi, mi sono convinta che il musical non faceva per me, dimenticando la mia passione giovanile per West side story (di cui avevo acquistato lo spartito per pianoforte e di cui suonavo I feel pretty nell’intimità della stanza da pranzo, picchiando senza sosta sui tasti del piccolo piano verticale infilato dietro la porta). E dimenticando anche Incontriamoci a Saint Louis e È nata una stella, oltre a Un americano a Parigi, che ero stata a vedere insieme a un ragazzo con cui suonavo in una band, e che in qualche modo riusciva a combinare l’amore per i Clash con quello per Gene Kelly. Facevo finta di credere che La febbre del sabato sera e Cabaret non fossero veri musical, perché non era possibile che i miei due film preferiti in assoluto fossero musical, visto che i musical non mi piacevano.

Forse quelli che non mi piacevano erano solo i musical teatrali. Sì, doveva essere così. Erano orrendi. Cioè, non Funny girl, ovviamente. Quando qualcuno mi chiede: “Se potessi tornare indietro nel tempo, a quale spettacolo ti sarebbe piaciuto assistere?”, di solito rispondo: “Judy Garland al Carnegie Hall e Barbra Streisand nella produzione originale di Funny girl a Brodway”. Naturalmente farei un’eccezione anche per Bulli e pupe, South Pacific e My fair lady e… Oddio, cos’è che stavo dicendo? Mi sono sempre piaciuti i musical, solo che me ne ero dimenticata.