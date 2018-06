Nuove scene da un matrimonio

Negli anni in cui Ben e io eravamo una band capitava spesso che nelle interviste ci chiedessero: “Come fate a essere una coppia e lavorare insieme? Qual è il segreto del vostro successo?”. Né io né Ben abbiamo mai avuto una risposta, reagivamo con arroganza o tiravamo su un muro di ostilità, per paura di sembrare monotoni, compiaciuti o autoreferenziali.

A volte ho pensato che fosse una domanda stupida, perché insinuava che ci fosse qualcosa di difficile, quando in realtà è stata una passeggiata. Abbiamo potuto avere una vita facile, piena di divertimento e varietà e ricompense. Perché mai avrebbe dovuto essere difficile viverla come una coppia felice?

Poi nel 1992 è arrivata la malattia di Ben, che ci ha traumatizzati entrambi, in modi diversi. La prospettiva si è capovolta: mi sono chiesta se quel male estremo stesse agendo come una colla, appiccicandoci l’uno all’altra, in salute e in malattia. Nella buona e nella cattiva sorde. Due facce della stessa medaglia, del tutto fuori del nostro controllo.

Una lite furibonda

Sono passati vent’anni da quando abbiamo smesso di cantare insieme. Nel frattempo sono arrivati figli, lavori separati, vecchiaia e il peso del tempo. Ma nelle interviste continuano a chiedermi: “Qual è il segreto del vostro successo come coppia?”. Io sono ancora più riluttante di prima a rispondere, per paura di provocare il destino, di parlare come se il nostro futuro insieme sia inattaccabile.

Siamo appena stati in vacanza, solo noi due. È stato un atto deliberato. Ognuno preso dal suo lavoro, ci eravamo allontanati, con sporadici momenti di irritazione reciproca. Il recente libro di Claire Dederer, Love and trouble, racconta bene questo genere di fluttuazioni all’interno di un matrimonio: lo sforzo per tenere in vita l’amore, per non appassire in un abbraccio abitudinario, per non sparire sotto i requisiti sacrificali dell’essere padre e madre. “Voi due avete passato il test più importante”, ha scritto Claire. “Parlate ancora, scopate ancora. Ma a volte ricordate sinistramente le parole con cui il personaggio di Ethan Hawke in Before the sunset descrive il suo matrimonio: ‘Mi sembra di gestire un asilo insieme a qualcuno con cui ho avuto una storia’”.