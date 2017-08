Sigilli inutili ai locali notturni di Baghdad

In una notte, questa settimana, le forze di sicurezza ufficiali irachene hanno chiuso quaranta locali notturni, usando cemento e sigilli di rossa con la semplice scritta “chiuso”.

Lo scorso luglio le forze di sicurezza avevano arrestato 163 gruppi criminali organizzati nella seconda città del paese, Bassora, nel sud, sede di molte milizie sciite. La maggior parte di questi gruppi è specializzata in rapimenti e rapine a mano armata. Ne farebbero parte, secondo i portavoce ufficiali delle forze armate, persone di meno di trent’anni e con precedenti penali.

La maggioranza di questi locali è concentrata nel centro di Baghdad e lungo le rive del fiume e hanno denominazioni come “club d’intrattenimento culturale” oppure “club d’intrattenimento mediatico”. I cittadini comuni avevano l’abitudine di passarci vicino chiedendosi cosa accadesse al loro interno e chi fossero i frequentatori.

Aria di nuove mafie irachene

Ma dal tipo di auto parcheggiate di fronte si rendevano conto che si trattava di luoghi molto ben protetti. Per curiosità mi sono arrischiato una volta a entrare in uno di questi locali, in compagnia di un giornalista esperto. La musica era molto alta e in scena si esibivano due giovani danzatrici del ventre, illuminate da riflettori.