Una campagna di distensione alla vigilia del referendum curdo

Il 16 settembre è cominciata una campagna pubblica contro i discorsi d’odio in vista del referendum curdo sulla separazione del Kurdistan iracheno dall’Iraq. Il giornalista e attivista curdo Hiwa Osman ha dato il via alla campagna pubblicando una foto in cui è accanto a un suo amico arabo. Ha chiesto a tutti gli iracheni contrari all’odio tra le due etnie (quella araba e quella curda) di fare lo stesso.

In pochi minuti centinaia di blogger hanno pubblicato le loro foto con amici curdi o arabi. In molti hanno pubblicato la loro foto con il marito o la moglie. Alcuni hanno perfino pubblicato foto storiche che raccontano il destino comune dei due popoli. Con l’hashtag #Arabocurdi o #Curdoarabi la campagna è partita al momento di massima tensione, quando mancavano ormai solo nove giorni al referendum per l’indipendenza del Kurdistan previsto per il 25 settembre.