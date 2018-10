Il nuovo governo iracheno è ancora incompleto

Nella tarda notte di mercoledì 24 ottobre il primo ministro Adel Abdul Mahdi è riuscito a ottenere l’approvazione per quattordici dei ventidue ministri proposti per il nuovo governo. È stata una notte difficile quella del parlamento, a sei mesi dalle elezioni e dopo quattro mesi di drammatiche proteste nel sud del paese.

Come annunciato, i ministri per la maggior parte sono dei tecnici, ma ci sono anche rappresentanti dei partiti, che avevano promesso ad Abdul Mahdi libertà assoluta nella scelta. Mahdi tuttavia ha ricevuto pressioni insistenti sia dall’estero (dall’Iran e dagli Stati Uniti) sia dall’interno.

Mentre venivano presentati i ministri, sessanta parlamentari hanno abbandonato l’aula durante la lettura dei curriculum. In tarda nottata il parlamento ha dato ad Abdul Mahdi altri sei giorni per sostituire i nominativi che non avevano passato il vaglio del parlamento, compresi quelli per due posizioni chiave, gli esteri e l’interno. I prossimi giorni saranno ancora più impegnativi per il nuovo primo ministro. Mahdi ha promesso al parlamento che darà ai suoi ministri cento giorni per cominciare a lavorare secondo le linee stabilite dal suo programma.