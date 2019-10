Tregua tra governo e manifestanti in Iraq

Dopo una settimana di sangue il governo iracheno e i giovani manifestanti sono giunti a un accordo non scritto di cessate il fuoco per permettere ai pellegrini di andare in sicurezza a Karbala e Najaf, due città che sono luoghi santi dello sciismo.

Il 9 ottobre il primo ministro Adel Abdul Mahdi ha ammesso che la settimana precedente ha rappresentato una “sfida sociale e politica”, perché i manifestanti hanno chiesto la destituzione del suo governo.

Il giorno dopo in cima alla schermata nelle trasmissioni del canale della tv di stato è comparso un nastro nero, che è stato indossato anche dai presentatori per rappresentare i tre giorni di lutto per gli oltre cento manifestanti uccisi e le migliaia di feriti negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza.

Premier alle strette

Sotto pressione, Abdul Mahdi ha emanato in tutta fretta un decreto contenente 17 proposte di riforme, compresa la promessa di creare circa 15mila posti di lavoro per i disoccupati e di punire mille funzionari governativi la cui corruzione è stata dimostrata.

Abdul Mahdi ha dichiarato ai mezzi d’informazione che le proteste lo hanno molto turbato e reso insonni le sue notti. Il primo ministro ha tenuto numerosi incontri con alcuni rappresentanti dei manifestanti e con i capi delle tribù, e riunioni quotidiane con il suo esecutivo. Messo alle strette, ha chiesto alla gente infuriata di dargli la possibilità di dimostrare la serietà delle sue intenzioni. Le sue parole erano rivolte ai manifestanti e non alle coalizioni politiche che lo hanno eletto.