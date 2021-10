A dieci giorni dalle elezioni parlamentari, il grande ayatollah iracheno Ali al Sistani ha rotto un lungo silenzio per incoraggiare tutti a partecipare con consapevolezza e responsabilità al voto del 10 ottobre. Il leader religioso ha tentato di essere equilibrato nel suo messaggio, non ottimista e piuttosto cauto. Ha consigliato ai suoi seguaci sciiti di imparare dalle lezioni del passato.

Ma la realtà dei fatti non sembra avvalorare le sue aspettative di “cambiamento reale”. I partiti che hanno dominato finora stanno comunque approfittando dell’esperienza acquisita nelle quattro tornate elettorali passate. Le tessere elettorali, comprese quelle con i nomi di persone morte, vengono vendute a pacchi. Si offrono soldi e posti di lavoro per influenzare gli elettori. I candidati che vengono dalle proteste cominciate due anni fa e che sono costate la vita a settecento persone hanno poche possibilità di conquistare uno dei 325 seggi del futuro parlamento.

Il patriarca caldeo Louis Raphael Sako è stato più pessimista dell’ayatollah Al Sistani. Si è lamentato che il processo elettorale non è ben organizzato e non è fatto per dare all’Iraq un parlamento di cui ci si possa fidare, che possa realmente portare un cambiamento positivo per il paese, spiegando che “la mentalità del confessionalismo e delle quote è ancora fermamente radicata”.

Invito alle urne

Il presidente Barham Saleh ha confermato in un incontro con i mezzi d’informazione che nelle elezioni precedenti ci sono stati brogli, e che tuttora girano molti soldi per comprare voti. Per questo c’è una generale mancanza di fiducia nelle elezioni. Tutti sanno che il prossimo governo e le future politiche saranno decise nel corso di trattative tra i partiti principali, e che il parlamento è solo uno strumento.

Anche alla luce di questi limiti, il voto resta comunque il modo più sicuro di traghettare il paese verso un futuro migliore e di evitare di sprofondare nel caos e nell’ostruzionismo politico. Gli elettori dovrebbero imparare dalle esperienze passate e ricordare che con le loro scelte possono plasmare il futuro del paese. Perciò dovranno approfittare di questa opportunità per favorire un vero cambiamento nell’amministrazione pubblica e per delegittimare i corrotti e gli incompetenti.