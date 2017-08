In 43 episodi a cartoni animati, il personaggio di Willy Coyote cerca di uccidere e mangiare un velocissimo uccello che non vola di nome Beep Beep, ma non riesce mai a raggiungerlo. Gli osservatori più attenti avranno notato che i suoi mancati successi sono in parte dovuti al fatto che non si affida al suo istinto predatorio naturale, ma inventa piani elaborati e complicatissimi. In una puntata della serie, si traveste da cactus, compra fulmini artificiali e cerca di spararsi con un arco come se fosse una freccia. Ma i suoi piani falliscono sempre. Per quanto ti riguarda, la morale della favola è che se vuoi raggiungere il tuo prossimo obiettivo devi fidarti del tuo istinto.