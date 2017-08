Spero che tu stia facendo buon uso della maggiore fertilità che scorre dentro di te. Forse stai reinventando un vecchio rapporto che aveva bisogno di una rinfrescata creativa. Forse stai stipulando un accordo d’affari innovativo o generando nuovo materiale per la tua pratica artistica. È possibile che tu abbia scoperto come esprimere sentimenti e idee che da molto tempo sono muti o inaccessibili. Se per qualche strano motivo non stai ancora vivendo nessuna di queste esperienze, datti da fare! Sei ancora in tempo a sfruttare quella fecondità.