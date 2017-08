In conformità con i presagi astrali, dichiaro che le prossime due settimane saranno la sua personale Festa dell’Amnistia. Per celebrarla, chiedi e concedi perdono. Liberati da qualsiasi senso di colpa e rimorso non essenziale che si sta incancrenendo dentro di te. Se ci sono veramente peccati terribili che non hai ancora espiato, fai un grande sforzo per espiarli, anche con doni e messaggi sentiti, se è necessario. Al tempo stesso, ti invito a individuare quelle accuse che gli altri hanno proiettato su di te e che ti porti dietro come un peso anche se sono ingiuste. Cancellale.