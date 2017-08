Quanti paesi hanno bombardato gli Stati Uniti dalla fine della seconda guerra mondiale? Venticinque, per esser precisi. Ma se l’intenzione dell’America era spronare quei paesi a formare governi più liberi ed egualitari, i suoi sforzi sono stati perlopiù inutili. Poche delle nazioni attaccate sono diventate più democratiche. Ti consiglio di considerarla una lezione preziosa da applicare alla tua vita nelle prossime settimane, Scorpione. Con i bombardamenti metaforici non raggiungerai neanche il 10 per cento dei tuoi obiettivi, e ti costerebbero cari da diversi punti di vista. Perciò ti consiglio piuttosto di “uccidere con la gentilezza”. Sii astuto e generoso. Ammanta le tue blandizie di compassione.