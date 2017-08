Capricorno

La definizione di “fantasticare” dello scrittore Jon Carroll: è “una sorta di televisione ‘interna’, in cui ognuno crea i suoi ‘programmi’, racconti immaginari che non hanno necessariamente come protagoniste persone reali”. Ora che voi Capricorni state entrando nella Stagione della Grande Fantasia, forse apprezzerai questo modo divertente di descrivere l’attività che dovresti coltivare e intensificare. Sei disposto a ridurre il tuo consumo di film e programmi televisivi? Potrebbe spingerti a dedicare più tempo ed energie alle storie che genera la tua mente.