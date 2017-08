“Se ami qualcuno, lascialo libero”, dice lo scrittore New Age Richard Bach. “Se torna indietro è tuo, se non torna, non lo è mai stato”. Usando la mia mente ben educata per trasformare questa riflessione in un consiglio pratico, mi è venuta in mente una saggia strategia che potresti prendere in considerazione per rivedere il rapporto che hai con i tuoi alleati. Prova a fare così: sospendi momentaneamente qualsiasi impulso tu possa avere a cambiarli o migliorarli; sforzati di amarli e apprezzarli per quello che sono. Paradossalmente, concedergli la libertà di essere se stessi potrebbero spingerli a cambiare, o almeno a limitare quei comportamenti ai quali sei quasi allergico.