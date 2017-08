Congratulazioni! Prevedo che nelle prossime tre settimane sarai immune da quello che la psicanalista Joan Chodorow chiama “il vuoto della tristezza, l’abisso della paura, il caos della rabbia e l’alienazione del disprezzo e della vergogna”. Mi rendo conto che quello che ho appena detto può sembrare un’esagerazione. Non siamo forse tutti soggetti a trovarci regolarmente in una di queste condizioni? Come potresti mai evitarle tutte? Eppure confermo la mia previsione e, anzi, mi spingo oltre. Almeno per le tre prossime settimane, ho il sospetto che dovrai aspettarti una gran quantità di quella che Chodorow chiama “ la luce dell’introspezione concentrata”, e “una giocosa, beata, globale esperienza di gioia”.