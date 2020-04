Dal 5 marzo erano vietate le visite dei parenti nella residenza per anziani che ospitava 63 persone. A Nerola ( come a Fondi , Contigliano e Celleno nel Lazio) è stata dichiarata la zona rossa, perché 72 casi positivi al covid-19 su una popolazione di duemila abitanti è stata considerata un’incidenza alta e pericolosa e sono state adottate le stesse misure implementate a fine febbraio anche a Vo’ Euganeo , in Veneto.

“La casa di riposo è sul nostro territorio da molto tempo, è di proprietà della curia. Per noi è stata come una bomba che è esplosa all’improvviso. Su venticinque dipendenti, sedici sono risultati positivi al covid-19, così come quasi tutti gli ospiti. Ci sono stati diversi decessi per la malattia. Ma non è ancora chiaro quale sia stata la dinamica del contagio all’interno della struttura”, sottolinea Granieri.

Verso la fase due “Siamo usciti da questa zona rossa fortificati, ma abbiamo vissuto momenti terribili. Quando il prefetto ha chiamato il 25 marzo per dirci che saremmo stati isolati, che dal giorno successivo sarebbero arrivate le forze dell’ordine e l’esercito a chiudere il paese, abbiamo avuto sentimenti ambivalenti, ci siamo sentiti tutti sotto processo, ma poi ci siamo organizzati, abbiamo soprattutto chiesto che fossero fatti i tamponi a tappeto. E così è stato. Ora sappiamo che praticamente siamo tutti sani e i pochi positivi sono in isolamento”, racconta la sindaca di Nerola Sabina Granieri, che amministra il paese da quindici anni.

Si conclude così un caso che avrebbe potuto essere una pagina nera della pandemia di coronavirus in Italia e che invece è diventato un esperimento per capire come avviene il contagio e come contrastarlo. Dopo la chiusura del paese attraverso posti di blocco, quasi la metà dei 1.900 abitanti è stata sottoposta a tampone e ad altri test dall’azienda sanitaria locale, sotto la supervisione di Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, per individuare eventuali casi positivi al covid-19 e isolarli dal resto della popolazione.

Durante l’isolamento, la gran parte della popolazione di Nerola (esclusi i bambini fino a 12 anni) è stata sottoposta a tre test: il tampone nasofaringeo classico per determinare l’eventuale positività alla malattia, ma anche due test sierologici: il test rapido che avviene attraverso una puntura sul dito e infine l’esame del sangue per rilevare gli eventuali anticorpi al virus. “Questo è servito a chiarire soprattutto l’efficacia dei test sierologici, che potrebbero essere usati per monitorare una larga fascia della popolazione italiana nella cosiddetta fase due”, spiega Granieri. “I positivi da noi non hanno avuto né febbre né tosse. Nessun sintomo. Se non fossero stati individuati avrebbero continuato a propagare il contagio”.

“Abbiamo riscontrato che a Roma il virus si è mosso in maniera diversa da altre città, anche perché il sistema sanitario ha reagito bene, non ci sono stati contagi negli ospedali come lo Spallanzani. Il virus non si è diffuso in maniera omogenea e capillare nell’area metropolitana di Roma e ci sono stati relativamente pochi contagi, questo ci ha spinto a concentrarci sui focolai più impegnativi in periferia – Nerola, Civitavecchia, Fonte Nuova, Fondi, Tivoli – prima che si espandessero”, spiega Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, responsabile dell’esperimento fatto a Nerola. “Abbiamo mandato in questi focolai delle squadre di ricerca epidemiologica mobili, con dei camper”, continua Vaia.

“Quello che abbiamo riscontrato a Nerola ci aiuta a capire qual è il ruolo degli asintomatici nella trasmissione della malattia, ma anche qual è il numero dei falsi positivi nei test sierologici”, continua Vaia. “Abbiamo verificato che i falsi positivi sono pochi e siamo quindi pronti a usare i test sierologici su larga scala su tutto il personale sanitario regionale e su tutte le forze dell’ordine: due fasce di popolazione che ci sembrano più esposte a contrarre la malattia”, continua il direttore sanitario dello Spallanzani, secondo cui questa misura consentirà alla regione di entrare presto nella cosiddetta fase due, che prevederà anche la cura a domicilio dei malati di covid-19, con la distribuzione dei farmaci antivirali già usati dagli ospedali covid-19 della regione.

Dentro la casa di riposo

Non è ancora chiaro come il virus sia entrato all’interno della casa di riposo di Nerola, ma secondo Rita Casilli, medico di base, 63 anni, che lavorava nella struttura, il covid-19 potrebbe essere stato portato da qualche anziano ospite dimesso dall’ospedale di Rieti e rientrato nella casa di riposo all’inizio di marzo, già contagiato. “Gli ospiti erano tutti molto anziani e tutti con patologie pregresse importanti, molti non erano autonomi”, racconta Casilli, che lavora nella struttura da trent’anni e ha contratto il coronavirus proprio all’interno della casa di riposo, dove ha prestato servizio nell’ultima settimana di attività prima della chiusura.

Molti degli anziani nella casa di riposo erano in età avanzata e non avevano figli o parenti prossimi. Casilli ricorda in particolare la storia di uno di loro, morto per il covid-19, Alcide. Aveva 86 anni, era nella casa di riposo dal 1994, non aveva figli, il suo unico fratello era morto anni prima. “Da ragazzino era rimasto sotto le macerie dei bombardamenti di Roma, durante la guerra. Probabilmente in seguito a questa vicenda, aveva perso il senno, così era stato portato nel manicomio di Santa Maria della Pietà a Roma. Poi da anziano si era trasferito nella casa di riposo, non aveva parenti stretti, gli volevamo molto bene, ma il coronavirus se l’è portato via”, ricorda Casilli tra le lacrime.