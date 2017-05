Il Giappone senza immigrati è a corto di forza lavoro

Mazlum Balibay asfalta le strade del Giappone, scava le sue fognature e dispone le sue condutture idriche: fa tutto questo per un paese che non lo vuole.

Balibay ha 24 anni ed è un richiedente asilo curdo che si è rifugiato in Giappone più di otto anni fa, dopo aver dichiarato che la sua famiglia era perseguitata dalle forze di sicurezza turche che hanno torturato suo padre. Da allora è in una sorta di libertà provvisoria dal centro di detenzione per migranti. Questo significa che non gli è consentito lavorare fintanto che le autorità non si saranno espresse sulla sua domanda d’asilo, e che rischia in qualsiasi momento di essere nuovamente incarcerato.

“Il Giappone ci proibisce di lavorare ma tutti sanno che senza gli stranieri il paese sarebbe nei guai”, spiega Balibay. “L’edilizia si fermerebbe. Non ci sono abbastanza operai e i giovani giapponesi non sono in grado di fare questi lavori. Il governo lo sa meglio di chiunque altro”. Anche due fratelli di Balibay hanno lavorato senza permesso per alcuni cantieri finanziati dal governo, vicino a Tokyo, stendendo asfalto e scavando fognature.

La ricetta di Abe

La profonda diffidenza del Giappone nell’accettare lavoratori migranti si scontra oggi con la realtà di una popolazione che si riduce e con la peggiore carenza di manodopera del paese in più di due decenni. In un paese geloso della sua uniformità culturale, i politici sono restii a ridurre le barriere all’immigrazione nonostante il numero di pensionati aumenti e la popolazione in età da lavoro diminuisca.

A settembre il primo ministro Shinzo Abe ha dichiarato ai giornalisti presenti alle Nazione Unite che il Giappone dovrebbe affrontare i suoi problemi demografici facendo lavorare un maggior numero di donne e pensionati, prima di prendere in considerazione gli immigrati.

Masahiko Shibayama, deputato e consigliere speciale di Abe, ha spiegato che esiste “un’allergia alla parola ‘immigrazione’ in Giappone”. La gente è preoccupata per la pubblica sicurezza. Teme che i lavoratori stranieri possano togliere posti di lavoro ai giapponesi, ha aggiunto.