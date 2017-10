La musica dei nuovi italiani dell’orchestra di Torpignattara

“Il più grande bassista di tutti i tempi secondo me non è un bassista”, esclama Simone Ndiaye, appena uscito dallo studio di registrazione ai Monti Tiburtini, periferia est di Roma. “Secondo me il più grande bassista di tutti i tempi è Johann Sebastian Bach”.

Mi piace molto anche la musica senegalese, ma non la so fare

La passione per la musica l’ha ereditata dal padre, che è un percussionista e un insegnante di percussioni ed è nato in un paese vicino a Dakar, in Senegal. Ma ultimamente i gusti musicali del ragazzo sono in conflitto con quelli paterni. “Ascolto musica metal, ma anche soul o jazz. Mi piace molto anche la musica senegalese, ma io la musica tradizionale non la so fare”, dice. “Io sono nato e cresciuto in Italia, mio padre è nato e cresciuto in Senegal, veniamo da due paesi diversi. Questa è la verità”, e scuote la testa.

Da bambino suonava il pianoforte, poi quando nel 2012 ha cominciato a frequentare la Piccola orchestra di Torpignattara, è passato al basso elettrico, perché di pianisti ce n’erano già tre. “Il bassista ha un potere fenomenale: può far ballare centinaia di persone. Nonostante questo, nessuno sa che è grazie al bassista che si balla”, dice il ragazzo, con un forte accento romano. “Questo potere un po’ anonimo mi affascina. Il bassista si nota solo se sbaglia. Il basso non ha scuse, se sbaglia ne risentono tutti”, continua Ndiaye.

Padre senegalese, madre italiana, Simone Ndiaye è nato a Roma, nel quartiere Appio Tuscolano, e storce il naso quando le persone gli chiedono di suonare musica tradizionale. È tutta una questione di ascolti: si fa la musica che si sa fare e si suona solo quella che si ascolta, quella che si condivide con gli amici, quella che scandisce le giornate. “Non è che la world music noi figli di musicisti stranieri non la vogliamo fare, la world music noi non la sappiamo fare”, dichiara serafico Ndiaye, mentre impugna il suo basso come se fosse una bacchetta magica.

Dei venti musicisti che formano l’orchestra, un terzo non ha la cittadinanza italiana, anche se è nato in Italia come Mohammed Dia, uno dei coristi. Dia è nato nel 2000 a via Fanfulla da Lodi, la strada del quartiere Pigneto che è stata il set del film Accattone di Pier Paolo Pasolini nel 1961. Suo padre e sua madre vivevano e lavoravano nella zona da dieci anni, ma il ragazzo non ha ancora potuto chiedere di diventare cittadino per i limiti imposti dalla legislazione italiana.

Sotto la direzione del maestro Pino Pecorelli stanno registrando il loro ultimo singolo: Better days. Le parole le ha scritte Yusif Tutuji Tahiru, un ragazzo del Ghana arrivato in Italia da minorenne, e la musica l’ha composta Simone Ndiaye, insieme con il direttore dell’orchestra.

La mani in tasca Nella saletta di registrazione è un via vai: prima entrano le percussioni, poi gli strumenti a corda e i fiati, quindi arrivano i cantanti. Sono tutti in ritardo. I venti ragazzi della piccola orchestra sono nati a Roma: hanno tra i 15 e i 22 anni, alcuni sono figli d’immigrati, altri di coppie miste, alcuni hanno la cittadinanza italiana, altri no.

Secondo la legge in vigore, infatti, potrà fare domanda al compimento del diciottesimo anno di età e avrà solo un anno di tempo per sbrigare la pratica. “Ho frequentato la scuola in Italia, sono al quinto anno dell’Istituto tecnico-economico e poi vorrei iscrivermi all’università, alla facoltà di statistica”, spiega Dia con uno sguardo di sfida.

Sull’autobus spesso gli sconosciuti gli chiedono da che paese viene, quando il ragazzo risponde in un perfetto italiano rimangono di stucco. “Se salgo sul tram, mi trattano come se fossi un’arma letale chimica. Mi è capitato più di una volta che la signora davanti a me si stringesse la borsetta oppure cambiasse posto”, racconta. “Spesso sono i miei amici a rispondere che sono italiano”, dice Dia con un po’ di rabbia.

“Ho il passaporto di un paese – il Senegal – dove non ho mai vissuto e dove sono andato un paio di volte in vacanza, l’ultima volta otto anni fa. Se volessi andare in un altro paese europeo dovrei chiedere il visto, con uno spreco di soldi e di tempo”. Al terzo anno delle superiori, una nuova professoressa lo ha iscritto al corso di italiano per stranieri senza nemmeno conoscerlo. “Ho rosicato un sacco, ho fatto un macello”, ricorda.”Mi sono sentito offeso, non me l’aspettavo da un’insegnante”.

Quello che non accetta della sua condizione è di dipendere dal permesso di soggiorno: “Mi fa sentire come se non fossi a casa mia. La parola permesso vuol dire che qualcuno mi permette di stare qua. Invece io ho il diritto di starci”, dice. “Roma per me è come mettere le mani in tasca. Non potrei vivere senza i miei amici, senza andare il pomeriggio al centro sociale ex Snia o al bar Roxy. Se me ne andassi, dovrei tornare qui almeno una volta al mese”, conclude Dia.