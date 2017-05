Le vittime di stupro dimenticate dalla Corte penale internazionale

La sagoma sfocata e anonima della“signora testimone” compare sullo schermo piatto dell’aula. Pronuncia qualche parola in sango (la principale lingua parlata nella Repubblica Centrafricana), con la voce sintetizzata del computer. La “signora testimone” non si trova nell’aula della Corte penale internazionale dell’Aja, nei Paesi Bassi, ma a più di cinquemila chilometri di distanza, nella capitale centrafricana Bangui.

“Signora testimone”, spiega Sylvia Steiner, la giudice brasiliana che presiede il processo, “lei oggi è qui grazie alla tecnologia video per far conoscere sia ciò che ha visto, sia ciò che la preoccupa”. Tra una frase e l’altra passano lunghi secondi di silenzio, necessari per la traduzione in inglese e francese, le due lingue di lavoro di magistrati, avvocati e ufficiali giudiziari provenienti da cinque continenti. Oggi, 16 maggio 2016, è una giornata storica. Dopo 330 giorni di udienze, per la prima volta un responsabile militare è condannato per violenze sessuali in quanto crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

In questa sala asettica, l’ex uomo di stato della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) Jean-Pierre Bemba, ingessato in un abito scuro e piantonato da due poliziotti, ha perso la sua fierezza. La testa incassata nelle spalle imponenti, scruta con aria tetra lo schermo da cui testimonia la vittima. Ogni tanto alza lo sguardo verso i banchi riservati al pubblico, semideserti, mostrando in silenzio il volto rassegnato di chi conosce il proprio destino.

Il 21 marzo 2016, infatti, Jean-Pierre Bemba è già stato riconosciuto colpevole, in quanto capo militare, per due capi di imputazione per crimini contro l’umanità (omicidio e stupro) e tre capi di imputazione per crimini di guerra (omicidio, stupro e saccheggio). L’udienza di oggi determinerà quanti anni di carcere dovrà scontare per gli atti di violenza commessi dalle sue truppe.

Le vite segnate

La “signora testimone” è una delle 5.229 vittime riconosciute dalla Cpi per le violenze commesse tra il 26 ottobre 2002 e il 15 marzo 2003 nella Repubblica Centrafricana (Rca) dai 1.500 uomini della milizia Movimento di liberazione del Congo (Mlc) fondata da Jean-Pierre Bemba. La maggioranza di queste donne ha subìto violenze sessuali. Oggi i giudici ne ascoltano due, Flavie e Mélanie (nomi di fantasia), due donne dalle vite irrimediabilmente segnate.

Il loro calvario comincia quando le truppe di Bemba arrivano in aiuto del suo alleato Ange-Félix Patassé, il presidente della Repubblica Centrafricana minacciato dal colpo di stato di François Bozizé. Convinti che i civili abbiano sostenuto i ribelli, i miliziani arrivati dalla Rdc lanciano una vasta operazione punitiva.