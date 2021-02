Tra le 8.30 del 21 gennaio e le 22 del 22 gennaio, la Ocean Viking ha effettuato tre operazioni di soccorso. Di quattro barche in pericolo. Di giorno. Fino al sorgere del sole. E al tramonto. Fino a notte fonda. Accogliendo 374 sopravvissuti. Uomini. E donne. E bambini. Neonati. E due donne incinte. Follia.

Impressioni.

Non so più quando tutto è iniziato. Che giorno. Quanti giorni fa. Quante notti. Notti che si trasformano in giorni. Pasti, che di solito segnano il tempo a bordo della nave, che sono stati saltati. Quante persone. Quante donne. Quanti bambini. Neonati.

Non lo ricordo. I ricordi traboccano. Come le emozioni. La gioia. La tristezza. L’angoscia. Le Storie. Le immagini. Centinaia. Migliaia di immagini. Momenti. Secondi. Essenziale. Storici per tutti. Questi passaggi dall’inferno alla speranza. Centinaia di loro. Da una imbarcazione all’altra. Occhi che mi fissano. Che mi fissano. Contenti. Vuoti. Braccia che chiamano. Mani protese. Corpi sospesi. Che non possono più aspettare. Si gettano in mare, verso di noi. Crollano sul gommone di salvataggio. Sul ponte della Ocean Viking. Davanti a me. Aggrappati al mio braccio. Cadono contro di me. Corpi fradici. Ossa. Muscoli. Odore di benzina. Di sudore. Di spavento. Di gioia. Svestiti. Montagne di vestiti. Ovunque. Montagne di giubbotti di salvataggio arancioni. Salvi. Bambini che urlano. Che corrono. Che giocano. Non ricordo più. Ciascuno di questi momenti è impresso. Ognuno di questi momenti è unico. Storico. Ognuna di queste vite è stata capovolta. Senza annegare. Tre soccorsi in quarantotto ore. Quattro barche. 374 persone, si annuncia.

I numeri non dicono nulla. Una singola storia è una vittoria. Questa è una mareggiata. Quali vite? Quali storie? Quali viaggi? Continuano a tornare in mente le parole senza sosta. Libia. Libia. Libia. La Libia è finita. La tortura. La prigione. Gli strupri. L’inferno. L’inferno. L’inferno. Grazie. Grazie. Abbiamo pregato molto. I nostri amici sono morti. Sono scomparsi. Non lo sappiamo. Vari tentativi. Una volta. Due volte. Tre volte. Pagare ancora. Torture. Famiglia. Mesi. Anni di speranza.

Le mie dita hanno cercato di trattenere tutto questo. Hanno cercato di tenere la matita per scrivere. Per premere l’otturatore della mia Leica. Per disegnare quell’istante. Per fermare la storia in corso davanti a me. Catturare la libertà. Per fermare l’emozione.

Le mie mani stavano afferrando. Sostenendo. Confortando. Le mie mani hanno aiutato.

Tutti nel loro insieme. Il resto non aveva più senso.