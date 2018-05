La sfida di portare la storia di Maometto al cinema

Ali Salim Qadarah era un libico che viveva in Mizran street, al centro di Tripoli, e si guadagnava da vivere come elettricista. Un giorno, a metà degli anni settanta, mentre svolgeva dei lavori di manutenzione ordinaria in un albergo, si mette a chiacchierare con un cliente che a un certo punto lo sorprende offrendogli un lavoro, non come elettricista ma come attore. Il cliente era Mustafa Akkad, un regista e produttore sirostatunitense che in quel periodo si trovava in Libia per realizzare il suo primo film, Il messaggio. Ali accettò così di entrare nel cast di quello che è forse il film più controverso della storia del cinema arabo.

Nei desideri di Akkad il film doveva essere un ponte tra la cultura islamica e quella occidentale, come emerge in un’intervista del 1976: “Pensavo di raccontare una storia che avrebbe costruito un ponte, colmando questo divario con l’occidente”. Paradossalmente il film ha rischiato di non essere realizzato a causa delle divergenze interne al mondo musulmano. La pellicola è stata contestata e rifiutata in tutto il mondo arabo, per due ragioni principali. In primo luogo, come si può raccontare la storia dell’islam se da quattordici secoli nemmeno gli stessi musulmani sono in grado di concordare su una versione unica? In secondo luogo, la tradizione islamica vieta qualsivoglia raffigurazione del profeta, un divieto che si estende anche a tutti i suoi familiari e ai suoi compagni (i primi quattro califfi).

L’aiuto inaspettato

Il regista ha scritto la sceneggiatura consultandosi con diversi religiosi islamici per essere rispettoso nei confronti di tutti i punti di vista e le dottrine. Nel 1971 aveva fatto supervisionare la sceneggiatura contemporaneamente a diverse istituzioni islamiche, rivedendola pagina per pagina. Aveva ottenuto l’approvazione dell’università egiziana di Al Azhar e dell’imam Musa al Sadr, leader dei musulmani sciiti (nel 1978 Musa al Sadr è scomparso assieme a due compagni mentre si trovava in Libia per incontrare Gheddafi. Nessuno lo ha mai più visto). Com’era prevedibile, la sceneggiatura è stata contestata dalla Lega musulmana mondiale della Mecca, ma d’altro canto come si fa a parlare di un film con persone per le quali fotografia e cinema sono proibiti? Oltretutto questo era un film sul profeta Maometto.

La raccolta dei fondi necessari alla realizzazione aveva richiesto qualche anno. Il governo del Kuwait aveva finanziato in parte la produzione, che aveva incassato anche il pieno supporto di re Hassan II del Marocco. Nel 1974 erano cominciate in Marocco le riprese, durate sei mesi. Per il film era stata costruita dal nulla un’intera città e le tecnologie più avanzate di Hollywood erano state portate nel deserto. Tutto però si dovette fermare quando, a causa delle fortissime pressioni del governo saudita, i governi del Marocco e del Kuwait bloccarono la produzione. Nessuno può riprendersi da una simile battuta d’arresto. In modo del tutto inaspettato però il film fu salvato da Muammar Gheddafi, che fornì i fondi necessari permettendo ad Akkad di girare a Tripoli e nei pressi della città desertica di Sabha, offrendo addirittura soldati da usare come comparse nelle scene di guerra.