È bastato un commento “scomodo” su un foglio locale a mettere nei guai Martha Olivia López Medellín, giornalista a Matamoros, nello stato di Tamaulipas, Messico settentrionale. López aveva scritto che una dirigente del sindacato in quella cittadina al confine con il Texas era in carica da vent’anni ininterrotti, adombrando una gestione clientelare. Succedeva nel 2011: “Pochi giorni dopo sono stata avvicinata da uomini del cartello Zeta che mi hanno detto di lasciar perdere quella storia, altrimenti io e mia figlia saremmo state stuprate e uccise”.

López non era eccessivamente stupita che una figura istituzionale (in Messico il sindacato è legato al governo) fosse “protetta” dalla criminalità organizzata e in ogni caso sapeva che la minaccia era realistica: così ha preso la figlia e ha cercato riparo a Città del Messico. Per alcuni anni è rimasta là, desplazada, dice lei: sfollata, lo stesso termine che si potrebbe usare per chi ha perso il tetto dopo un terremoto. Qui però il terremoto sono le minacce di ritorsioni verso una cronista che dà fastidio a persone di potere, ai cartelli criminali, o a entrambi.

Il suo caso non è unico. Anzi, è piuttosto comune. Article 19, organizzazione internazionale per “la libertà di parola e di essere informati”, ha documentato i casi di 153 giornalisti uccisi per il proprio lavoro in Messico dal 2000 a oggi, per lo più cronisti e corrispondenti locali. La situazione si è fatta più preoccupante nell’ultimo decennio e continua ad aggravarsi: cinquanta reporter sono stati uccisi nel 2021, otto solo nei primi tre mesi di quest’anno.

L’organizzazione internazionale Committee to protect journalists conta inoltre decine di giornalisti scomparsi, quindici solo nel 2022. Prelevati da sconosciuti, sono spariti senza lasciare traccia. Poi ci sono infiniti casi di minacce e intimidazioni che spingono decine di reporter di zone difficili a cercare rifugio nella relativa sicurezza di Città del Messico, se non all’estero. Non è un’esagerazione definirlo il paese più pericoloso del mondo per chi fa informazione. Di recente se ne sono allarmati sia l’Unione europea sia l’ufficio per la libertà di espressione dell’Organizzazione degli stati americani.

Non rassegnarsi al silenzio

In Messico però sono nate reti e collettivi di giornalisti che hanno cominciato a reagire. Gruppi che si mobilitano in aiuto dei colleghi minacciati e “sfollati”, per denunciare le intimidazioni e sviluppare insieme un lavoro di indagine e d’informazione. Riuniscono giornalisti di testate locali e nazionali, su carta o sul web oppure radio comunitarie. “Fare rete è la nostra vera speranza”, dice Martha Olivia López, incontrata a Città del Messico in occasione di un Tribunale popolare sull’uccisione di giornalisti (un evento organizzato da Reporters sans frontières, Committee to protect journalists e Free press unlimited, con l’organizzazione messicana Propuesta civica e il Tribunale permanente dei popoli). Un incontro in cui è emerso che una nuova generazione di giornalisti, e molto spesso giornaliste, non si rassegna al silenzio.

La prima rete, la più antica, è Periodistas de a pie, giornalisti a piedi, nata nel 2007 a Città del Messico. “Ci siamo chiamate così perché scrivevamo di povertà e questioni sociali”, spiega Marcela Turati Muñoz, una delle cofondatrici. Erano per lo più donne; scrivevano in diverse testate, nazionali e locali; volevano sviluppare un giornalismo capace di indagare sulla realtà sociale messicana. Turati allora scriveva da Ciudad Juárez, nel nord dello stato di Chihuahua, per il settimanale Proceso, una rivista nazionale molto impegnata. Presto però le giornaliste “a piedi” hanno dovuto occuparsi anche di come difendere il proprio lavoro.

“La violenza aveva cominciato a travolgere il paese”, ricorda Turati, che descrive una progressiva militarizzazione della vita pubblica: “La ‘guerra al narcotraffico’ dichiarata dal governo aveva prodotto un aumento di violenza impressionante”. All’inizio sono stati presi di mira i cronisti che si occupavano di criminalità, operazioni di polizia, scontri a fuoco, o delle rappresaglie dei narcotrafficanti: ormai la vecchia “cronaca nera” era diventata una vera e propria guerra. Ma troppa attenzione dei mezzi d’informazione dava fastidio ai governi statali, che volevano negare la violenza.

“Abbiamo cominciato a organizzare corsi di formazione su come fare inchiesta, come narrare la violenza dal punto di vista delle vittime, sui diritti umani, oltre che sulla sicurezza digitale e su come organizzarci di fronte alle minacce crescenti”, spiega Turati. Invitavano giornalisti dalla Colombia per conoscere la loro esperienza di conflitto armato interno al paese, o dal Cile che si batteva per la democrazia. “Ai nostri corsi a Città del Messico arrivavano cronisti da stati come Guerrero, Michoacán o Veracruz, e ci raccontavano che ormai sia i militari sia i cartelli gli davano ordini su cosa scrivere e cosa tacere”.