Nadia Palumbo rientra nel suo piccolo appartamento a Fuorigrotta, quartiere nella zona ovest di Napoli, quando sono da poco passate le due del pomeriggio. Il suo turno è finito da venti minuti. In circostanze normali ci avrebbe messo anche un’ora per tornare a casa con l’autobus, ma in questi giorni la Riviera di Chiaia – la strada che collega il quartiere chic di Napoli dove lavora con l’area flegrea, e quindi anche con Fuorigrotta – è deserta.

Palumbo fa la cuoca in un collegio privato, ma è anche un’attivista. Da molto tempo gestisce la segreteria della scuola di calcio della Lokomotiv Flegrea, un collettivo che da sette anni mette in pratica l’idea di uno sport accessibile a tutti, lavorando con un centinaio di famiglie dei quartieri popolari nella periferia ovest della città. Da qualche giorno Palumbo è impegnata anche su un altro fronte. Riceve e cataloga le telefonate di aiuto che le arrivano dalle famiglie in difficoltà e le smista ai volontari di Area Flegrea solidale, un gruppo che mette insieme gli attivisti della Lokomotiv, quelli di Iskra – un altro collettivo del quartiere – e di villa Medusa, una casa del popolo prima occupata e poi data in gestione a un’assemblea di cittadini.

Davanti alla scrivania, Palumbo si accende una sigaretta e tra una telefonata e l’altra racconta com’è nata quest’iniziativa. “Abbiamo unito le forze”, spiega, “per dare supporto a chi ne ha bisogno. Ma non facciamo elemosina né beneficenza. L’idea è quella di dimostrare che la rete di solidarietà in quartieri come il nostro riesce a dare risposte forti, mentre alle istituzioni chiediamo quelle per la casa, un’occupazione dignitosa, la bonifica dell’ex area industriale”.

A casa di chi ha più bisogno

In Campania, secondo gli ultimi dati forniti dalla protezione civile, le persone risultate positive al covid-19 sono 3.058 a fronte di 24.526 tamponi esaminati. Quasi il trenta per cento dei contagiati vive a Napoli. In città, com’era prevedibile, le ricadute per chi era già in difficoltà – disoccupati, disabili, anziani, malati psichici, immigrati – sono state immediate.

In questo contesto, la macchina messa in piedi dall’Area Flegrea solidale sembra funzionare. Ogni sera tre o quattro ragazzi recuperano i prodotti che gli abitanti di Bagnoli, Fuorigrotta e Cavalleggeri lasciano in appositi carrelli nei supermercati; oppure ritirano sacchetti della spesa pieni di latte, patate, pasta e passate di pomodoro a casa di chi vuol dare il suo contributo.

Dopo aver diviso i prodotti e trascritto gli indirizzi, i sacchetti vengono caricati su un pulmino blu elettrico. All’ora di pranzo, oppure nel tardo pomeriggio, comincia la distribuzione tra le strade silenziose e deserte.

Tra le persone che ricevono la spesa c’è Emilia Celentano, che abita ad Agnano, quartiere di periferia accanto a Bagnoli. La donna apre la porta di casa con un sorriso e due ragazzi di Area Flegrea solidale le consegnano i sacchetti.

Celentano ha 37 anni, è una ragazza madre, vive con i figli di dodici e sei anni e con il padre Giovanni, guardia giurata in un condominio. Lei, quando può, lavora come collaboratrice domestica. “Qui la normalità non esiste”, dice, “è già dura andare avanti giorno per giorno, ma ora che non lavoro da un mese facciamo fatica a vivere in quattro, con un solo stipendio che tra l’altro non è ancora arrivato. Io non ho un contratto e non ho diritto a nessun aiuto da parte dello stato. Ma sono quelli come noi, che non hanno nulla da parte, ad avere più bisogno”.