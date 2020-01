I soldati del signore

Questo articolo è stato pubblicato il 24 agosto 2018 sul numero 1270 di Internazionale. Era stato pubblicato sul quotidiano statunitense Washington Post con il titolo Locked and loaded for the Lord .

La Sanctuary church – il cui nome per esteso è Santuario dell’unificazione e della pace mondiale, ma che è nota anche come Ministero della verga di ferro – è un edificio poco appariscente in una strada di campagna che serpeggia attraverso il villaggio di Newfoundland, nel nord della Pennsylvania. Una costruzione di un piano che un tempo era una chiesa cattolica intitolata a sant’Antonio e prima ancora il teatro cittadino, e questo spiega perché non ci sono panche ma solo un semicerchio di sedili ad altezza decrescente di fronte a un vecchio palcoscenico che oggi fa da altare.

Una domenica mattina di febbraio il pastore Hyung Jin “Sean” Moon, figlio dello scomparso reverendo Sun Myung Moon, sale sul palco indossando una felpa bianca con cappuccio e un paio di pantaloni da lavoro, si allaccia una fascia di pelle intorno alla testa e impugna il microfono.

“Okay, cominciamo”, dice al pianista e alle due cantanti del coro. Il trio si lancia nel primo di quattro canti: “Oh, luce della grazia che splendi alta / illuminando la mia buia strada…”.

I più di duecento membri della congregazione che affollano la sala cantano con passione. Il pastore Sean è davanti al suo posto in prima fila accanto alla moglie, e muove le mani come un direttore d’orchestra. Il ciclo dei canti si conclude e, dopo una breve preghiera, il pastore occupa il centro della scena. “Guardate tutte queste corone di sovranità”, esclama fissando il suo pubblico. Uno dei pilastri della Sanc-tuary church è l’idea che tutti i fedeli siano re e regine indipendenti nel regno di Dio.

A quel punto sulla testa dei fedeli spuntano corone d’oro e d’argento. Ci sono molte più persone del solito perché la funzione serve a preparare una cerimonia di rinnovo dei voti matrimoniali prevista per il mercoledì mattina. Decine di coppie sono già arrivate dal Giappone e dalla Corea. La cerimonia – il cui nome ufficiale è “benedizione per la registrazione del libro della vita dei veri genitori cosmici di cielo, terra e umanità di Cheon Il Guk” – concluderà una settimana di attività che ha compreso un festival delle arti, una gara di sopravvivenza e una dimostrazione di macellazione delle capre.

La cerimonia ha attirato l’attenzione di tutti gli Stati Uniti, una novità per la Sanc-tuary church, che finora non era entrata neanche nel radar del Pocono Record, il quotidiano locale. Tra i pilastri dogmatici della chiesa c’è l’importanza di possedere un fucile, soprattutto il leggero e letale Ar-15, un’arma semiautomatica che la National rifle association (Nra), la più importante lobby delle armi, ha definito “il fucile più popolare d’America”. Nell’autunno del 2017 il pastore Sean ha studiato il Libro della rivelazione, che contiene numerosi riferimenti al fatto che un giorno Cristo governerà il suo regno terreno “con una verga di ferro”, e ha concluso che “verga di ferro” è il termine biblico per definire l’Ar-15. Cristo, che non è un “tiranno”, avrà bisogno di sovrani armati che lo aiutino a mantenere la pace nel suo regno.

Così la chiesa ha diramato un c0municato in cui chiedeva a tutte le coppie da benedire di arrivare in chiesa con un fucile Ar-15 “o suoi equivalenti”. Una scelta non proprio azzeccata: il giorno dopo, il 14 febbraio del 2018, un ragazzo ha aperto il fuoco con un Ar-15 nella scuola Marjory Stoneman Douglas di Parkland, in Florida, uccidendo 17 persone. Lo stesso fucile negli ultimi anni è stato usato per compiere stragi a Las Vegas, a Orlando, a San Bernardino e in altre città.

La strage di Parkland è ancora fresca nella mente di milioni di persone, anche in quella del pastore Sean, che comincia il suo lungo sermone domenicale riportando le parole pronunciate dal presidente Donald Trump dopo la sparatoria: “Ha detto che se gli insegnanti fossero stati armati avrebbero fatto vedere l’inferno a quell’uomo. È la prima volta che sentiamo un presidente parlare così. Questa è la grazia di Dio, amici”.

Dopo alcuni annunci – i genitori in cerca di un coniuge per i figli adulti si incontrano alle 15; domani alle 17 ci sarà una lezione su come smontare correttamente un Ar-15 – il pastore Sean arriva al cuore del sermone. “Dovete liberarvi dalla mentalità degli schiavi e fare vostra una mentalità degna del regno di Dio. Il Partito democratico è diventato il Partito comunista finanziato dal filonazista George Soros. I falsi ministri e i falsi sacerdoti portano avanti l’immagine di un Cristo dittatore”. Poi attacca i suoi bersagli preferiti: Hillary Clinton (“è lei che finanzia l’inchiesta su Trump e la Russia”), papa Francesco (“un diavolo socialista e comunista”) e il governo in generale. “Gesù non ha mai accentrato il potere. Gesù non ha mai creato un governo”, dice. “Il peggiore assassino di tutta l’umanità da cento anni a questa parte è il governo federale”.

Mostra un video in cui si vedono giovani fedeli della chiesa durante un addestramento paramilitare. I ragazzi indossano tute mimetiche, sparano correndo nei boschi e imparano la tecnica del combattimento con il coltello filippino. “Non è questione di essere cazzuti. È questione di imparare a essere letali perché amate la gente”, dice il reverendo. “La via della verga di ferro è la via dell’amore”.

Dalla Corea agli Stati Uniti

Nel giro di qualche giorno fotografi e giornalisti arrivano in massa nella tranquilla Newfoundland per la cerimonia della benedizione nuziale. Ma il circo dei mezzi d’informazione si allontana rapidamente, senza rispondere alle domande rimaste in sospeso. Chi sono veramente questi “fedeli”? E soprattutto: cosa vogliono ottenere aggiungendo armi alla miscela americana di politica e religione, già di per sé esplosiva?

Dopo che il reverendo Sun Myung Moon è morto per le complicazioni di una polmonite nel 2012, a 92 anni, nella sua famiglia è cominciata una lotta per il potere. Sean, sostenuto dal fratello maggiore Kook Jin “Justin” Moon, affermava di essere stato scelto tra i dieci fratelli adulti per ereditare il mantello della chiesa dell’Unificazione ed essere incoronato “secondo re”: non un vero e proprio messia come pretendeva di essere suo padre, ma comunque responsabile di portare a termine il lavoro per la costruzione del regno di Dio. Allo stesso tempo sua madre, Hak Ja Han, affermava che il reverendo Moon, con cui era stata sposata per 52 anni, aveva passato lo scettro a lei.