Alla ricerca di un uomo in Trumpsilvania

Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

È un po’ che mi chiedo: visto che esistono lesbiche a cui di tanto in tanto viene voglia di cazzo, succede anche il contrario? Ci sono uomini gay a cui ogni tanto viene voglia di fica?

– This Possible?

Esistono uomini gay che guardano il calcio, ma che dico, so da fonti autorevoli che alcuni gay a calcio ci giocano perfino, TP, perciò tutto è possibile (non solo: esistono anche tante donne bisessuali che si definiscono lesbiche, un po’ meno uomini bisessuali che si definiscono gay, e una minuscola manciata di appassionati di calcio che si definiscono bisessuali).

***

Leggo un sacco di articoli in giro sugli uomini che “rinunciano alla giostra della vita sentimentale e del matrimonio”, e puntualmente si concludono dando la colpa al porno. A me sembra una spiegazione semplicistica. Tu cosa pensi degli effetti del porno sugli uomini?

– Pondering Porn

La giostra a cui ho rinunciato io è quella del farsi un’opinione sul porno, PP, perché ormai passo troppo tempo a consumarlo. È l’unico modo per conservare la salute mentale qui in Trumpsilvania.

***

Sono una donna di 26 anni. Il mese scorso ho cominciato a vedere un ragazzo fantastico e bla bla bla, stiamo già parlando di sposarci. Il problema è che il suo uccello non è proprio il massimo quanto a dimensioni e durata dell’erezione. Lui lo sapeva già prima di conoscermi, ed è per questo che, per compensare, ha imparato a praticare il sesso orale con entusiasmo e competenza. Per cui al momento va tutto bene, orgasmi in quantità, e noi siamo due piccioncini. Solo che a un certo punto io avrò bisogno di provare quella sensazione di essere riempita, e dovrò chiedergli di usare un dildo/dildo indossabile/estensore. Il punto è quando chiederlo. Lui è un uomo sicuro di sé, e tutti e due parliamo apertamente dei nostri problemi. Se aspetto troppo a chiederglielo, magari poi pensa che finora abbia sempre fatto finta. Ma se glielo chiedo troppo presto magari si spaventa o gli peggiora l’ansia da prestazione! Come faccio a sapere quand’è il momento giusto?

– Half Full

Se dopo un mese eravate lì a parlare di matrimonio, HF, ci sta che questo rapporto sia comunque spacciato. Per cui quel dildo/dildo indossabile/estensore chiediglielo subito. Non dirgli: “Amore, tornando al fatto che il tuo pene non è il massimo: presto avrò bisogno di compensare con un dildo”. Digli piuttosto: “Mi piacciono i toys da penetrazione, e non vedo l’ora che li usiamo un po’ insieme: io su di te, e tu su di me. C’è qualcosa in particolare che vorresti fare, amore?”.

***

Due amici possono rimorchiare una ragazza o due al bar e fare sesso a tre o a quattro. Ma due fratelli – dai gusti sessuali opposti – possono rimorchiare al bar una ragazza e un ragazzo? È considerata una cosa sbagliata? Tra i due fratelli non ci sarebbe nessun contatto.

– Basic Bros

Qualcuno la considererebbe sbagliata, BB, ma quel qualcuno non sei tu, né tuo fratello, né la ragazza e il ragazzo che sperate di rimorchiare insieme. Io, personalmente, riesco a malapena ad avere un’erezione se solo uno dei miei fratelli si trova nello stesso quartiere. Ma se tu te la senti di fare quel che si fa in caso di preferenze sessuali opposte nelle immediate vicinanze di tuo fratello, falle.

***

Sono un uomo bisessuale che ha da poco divorziato dalla moglie dopo 30 anni. Al momento mi vedo con una bellissima signora. I desideri bisessuali li soddisfo frequentando sex club__, dove prendo sempre precauzioni. Non ho un problema, volevo solo dirti che mi ricordo di una tua rubrica in cui parlavi di due maschi che praticavano una fellatio a un altro uomo contemporaneamente. L’ho trovato veramente eccitante, e ho persino immaginato di farlo a te. Spero non ti offenda.

– Loving Life

Ehm, grazie per avercelo detto?

***

Faccio davvero fatica ad avere rapporti intimi con il mio fidanzato, e stiamo insieme da quattro anni. Sto curando un disturbo alimentare, fra le altre cose con il Prozac. Funziona benissimo e mi sta aiutando a fare scelte più sane. Il Prozac, però, ha pesanti ricadute sulla mia libido. La mia voglia di fare sesso va da poca a nessuna__. E quando facciamo sesso raramente raggiungo l’orgasmo. La cosa mi frustra, e sinceramente nuoce alla _mia__guarigione. Già sono alle prese con questo cazzo di disturbo alimentare che mi fa sentire grassa, brutta e che non vado bene per niente e nessuno, nemmeno per un pasto decente. E adesso vuole portarmi via anche il sesso? Mi sento anche molto in colpa con il mio fidanzato, che ha una pazienza e una comprensione infinite, ma anche voglia di fare sesso. Gli ho proposto di aprire la coppia, per il suo bene, ma quello lui non vuole farlo. Mi sento in colpa, triste e frustrata. Tu cosa ne pensi?_

_– Prozac Lover/Healer_

Se i benefici del Prozac (aiutarti a fare scelte migliori e agevolare il tuo percorso di guarigione) sono annullati dagli effetti collaterali (una frustrazione sessuale tale da ostacolare detto processo di guarigione), PLH, devi chiedere al tuo medico se ci sono altre possibilità, altri farmaci da provare o un dosaggio di Prozac più basso. Se il medico minimizza le tue ansie sugli effetti collaterali che il Prozac ha su il sesso, cambia medico.

***

Dell’eventualità che Donald Trump finisca in stato d’accusami preoccupa solo una cosa: dopo ci toccherà Mike Pence? Lui è un po’ meno peggio? Oppure molto peggio? Su un piano più personale: è da quando Trump è stato eletto che non dormiamo sereni una notte. Ogni mattina mi sveglio accanto a un_ _acceso sostenitore di Trumpche divora Fox News. Sono sposata da tanto tempo (35 anni!) con un uomo che politicamente ha fatto un’inversione di 180 gradi__. Questa cosa mi sta facendo impazzire. Sul serio. Non sto scherzando__. Hai qualche consiglio da darmi? A me non va di mandarlo affanculo e stop. Anche se stasera, dopo una discussione a cena particolarmente nauseante, devo ammettere che ci ho pensato.

– Liberal Grandma

Mike Pence, per quanto orribile, oscilla in uno spettro prevedibile di orrore repubblicano. Il motivo per cui di questi tempi nessuno riesce a dormire – nemmeno quelli che non si svegliano accanto a qualcuno che vota Trump – è perché nessuno sa prevedere cosa Trump farà domani. Nemmeno lo stesso Trump. Ecco perché la sua presidenza è un tale incubo esistenziale.

Quanto a tuo marito, LG, di scelte ne hai solo due e abbastanza desolanti: o divorzi e ti risparmi la pena di ascoltare le sue stronzate, oppure te ne stai lì buona, le stronzate impari a non sentirle, e nel 2018 e nel 2020 controbilanci il suo voto con il tuo.

***

Qual è il miglior sito d’incontri per una donna sui quaranta vagamente cinica, tatuata e che cerca un maschio?

– Tattooed Lady

Dipende dal tipo di maschio che vuoi. Gay represso? ChristianMingle. Da scopare? Tinder. Elettore di Trump? Farmers Only. Masturbatore compulsivo? Craigslist. Sfigato inscopabile ora e per sempre destinato a rimanere un disadattato vergine? Return of Kings.

(Traduzione di Matteo Colombo)