Niente imbarazzo

Mi piace il pissing e tempo fa mi era giunta voce di un tizio che abitava in campagna e organizzava dei party a tema nel suo giardino. Ho trovato una mailing list per appassionati, nella quale lui ha scritto per annunciare uno di questi appuntamenti. Gli iscritti parlavano tanto, ma nessun altro si era ancora offerto di organizzare, nemmeno io (lo farei, ma il mio giardino si vede da quattro case circostanti). Le regole del padrone di casa su chi poteva partecipare erano molto semplici: bisognava identificarsi come maschi e vestire in modo mascolino. Arrivando al party ho trovato tre o quattro ospiti, più il padrone di casa. Mi sono divertito. Il padrone di casa aveva preparato da bere in abbondanza, asciugamani, sedie, tende parasole e candele per tenere alla larga le zanzare. Sono tornato un paio di volte. I presenti sono tutti abbastanza socievoli, e la situazione perversa quanto basta. Ma allora il problema qual è? Il padrone di casa. È esuberante in modo fastidioso. Insiste a mettere musica classica (che non crea esattamente l’atmosfera). Ogni volta che piscia su qualcuno, ripete le stesse battute goffe. Si lamenta di chi dice che verrà e poi non si fa vedere. Sei lì che ti stai godendo il tuo momento con qualcuno, e immancabilmente lui si intromette. Quand’è successo ho cercato di fargli capire, senza essere scortese, che non cercavamo compagnia, ma lui non coglie. Il party è suo, e tanto di cappello per il fatto di organizzarlo, ma se il padrone di casa non sa quand’è il momento di farsi da parte rovina il divertimento. Sono arrivato al punto che non mi sento più nemmeno motivato ad andarci. Devo farmene una ragione oppure gli dico qualcosa in privato?

Vale anche per te il consiglio che ho dato a un altro lettore alle prese con un ospite che si intrometteva durante un’orgia: “Anche le persone gentili e perbene possono essere del tutto incapaci di cogliere i segnali, specie se farlo significa ritrovarsi esclusi da un’ammucchiata alcolica. Tu non lanciare segnali, diglielo. Non esiste regola di galateo che possa attenuare il disagio e l’imbarazzo di un momento del genere, per cui bisogna agire di forza”.

Sostituisci “un’ammucchiata alcolica” con “un bel diluvio dorato”, PEE, e il consiglio funziona anche per te. Almeno fino a un certo punto, perché nel tuo caso la persona a cui va detto non è uno degli ospiti, ma il padrone di casa (che mi pare un padrone di casa generoso. Voglio dire: bevande, asciugamani e tende parasole a un pissing party? Lusso vero). Il suo comportamento, però, sembra effettivamente fastidioso. Organizzare un sex party non dà il diritto di intromettersi, e le battute stupide hanno il dono di ammazzare l’atmosfera e stroncare le erezioni.

Che fare, quindi?

Potresti spedirgli un’email o telefonargli. Lo ringrazi per l’invito, gli spieghi che apprezzi l’impegno speso (le tende!), e poi gli spieghi come mai la gente dice che verrà e non si fa vedere: sei troppo esuberante, metti musica pessima, hai il brutto vizio di intrometterti, e devi imparare nuove battute da dire mentre pisci su qualcuno (oppure, meglio ancora, evitare di dirne). Non credo però che elencandogli i suoi difetti otterrai granché, se non di farti depennare dalla lista degli invitati ai prossimi party.

Perché allora non organizzarne uno tu? Non serve avere un grande giardino: presumo che in casa tua ci sia una vasca da bagno. Integra la vasca con un paio di piscinette per bambini disposte su un telo di plastica in salotto o in cantina, e chiedi agli ospiti di limitarsi alla vasca, alle piscinette o al telo.

Così potrai scegliere i partecipanti, decidere la musica e, in qualità di padrone di casa, stabilire le regole su battute e intromissioni: vietate entrambe, e ai battutari invadenti verrà chiesto di rimettersi i pantaloni e andarsene.

Un’ultima considerazione: se te la senti di investire un po’ di tempo per conoscere meglio il padrone di casa, ovvero se lo tratti come un essere umano, potresti indurlo ad aprirsi su una questione che evidentemente lo frustra: le persone che dicono che verranno e poi non si fanno vedere. Se ti sembra che davvero non ne capisca il motivo, PEE, potresti cogliere la palla al balzo e chiedere se gli interessa qualche critica costruttiva. Se lui risponde di sì, puoi elencargli con delicatezza i miglioramenti che potrebbe apportare: niente battute, musica più adatta e divieto di intromissione per tutti (non solo lui).