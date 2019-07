La finestra di fronte

Sono cresciuto in un contesto molto progressista. Qualche giorno fa, una ragazza che ho cominciato a frequentare – e che ha un background simile al mio – ha detto di avere “un debole per i neri”. Ha anche conosciuto il mio miglior amico d’infanzia, un uomo di origini coreane, e mi ha detto che lo trova bello anche se di solito non è attratta dagli asiatici. L’atteggiamento che ho sempre mantenuto io è che siamo attratti dagli individui, non dai “tipi”, e che è sbagliato avere aspettative sulle persone in base alla razza, specie quando questo significa sessualizzarle/feticizzarle. Penso che dovremmo frequentare e fare sesso con chi ci pare, senza introdurre nei rapporti aspettative alimentate da pregiudizi. Temo che lei veda i neri come stereotipi di atleticità, sicurezza di sé e altre complicate costruzioni che abbiamo creato a proposito del loro corpo, per esempio il fatto che ce l’abbiano più grosso. Temo anche che mi giudichi meno virile e meno dotato per via della mia razza. Alla fine l’ho affrontata, e ne è seguita una conversazione tesa. Ho provato a chiederle se ha mai valutato l’ipotesi che i suoi desideri sessuali contengano pregiudizi, e lei ha troncato accusandomi di volerla controllare. Le ho garantito che non voglio affatto controllarla, ma è possibile che in quel momento stessi proiettando nel discorso l’insicurezza causata dalle sue affermazioni. Sto cercando di mantenermi in equilibrio tra due elementi: la mia insicurezza e la possibilità che lei abbia un punto di vista realmente alimentato da pregiudizi che mi mettono a disagio. Consigli?

–Seeking To Interrogate Newish Girlfriend’s Statements

C’è un bel salto tra “ho un debole per i neri” a “i bianchi non sono virili né dotati”, STINGS, e tu quel salto l’hai fatto da solo. Perciò, oltre a chiederle conto dei suoi atteggiamenti e delle sue supposizioni… non è che magari ti va di riflettere un po’ sui tuoi?

Al di là di questo, le affermazioni che ha fatto la tua ragazza su neri e asiatici sono effettivamente problematiche. Quando qualcuno definisce la sua attrazione verso un certo gruppo – razziale o meno – come “un debole”, di solito significa che vede gli appartenenti a quel gruppo come oggetti, e in una società che tratta i neri in modo disumano, i bianchi rischiano spesso di vederli come oggetti.

Venendo ai suoi commenti sul tuo amico coreano: la nostra idea di cosa è attraente è alimentata dai canoni di bellezza dominanti, che a loro volta sono alimentati dalla nostra cultura biecamente razzista. Chi cresce imparando a riconoscere solo la bellezza degli uomini o delle donne di origine europea a volte non è neppure in grado di prendere in considerazione – o addirittura percepire – la bellezza degli altri. E quando qualcun altro riesce a illuminare un puntino sul loro radar sessuale rimangono sorprese. Ma anziché ridiscutere le proprie idee sulla bellezza, è più probabile che un bianco testa di cazzo – anche se di cultura progressista – dica idiozie come “di solito gli asiatici non mi arrapano, ma il tuo amico coreano è attraente”, anziché ripensare i presupposti dei propri desideri. Nel caso di una persona come la tua ragazza, definire un uomo asiatico come un’eccezione significa avere la botte piena e l’uva sul filare: “Gli asiatici non mi arrapano, però questo asiatico è bono”.

È un peccato che si sia messa sulla difensiva quando hai cercato di parlargliene, STINGS, ma le persone a volte reagiscono così sul momento e poi ci riflettono. Il mio consiglio: continua a parlarne. Aiuterebbe, però, se in questi scambi facessi anche tu le tue ammissioni – perché ne hai da fare – invece di limitarti a giudicarla in nome della tua superiorità morale. Devo però dirti che dissento da te su una cosa: le persone hanno dei “tipi”, e non c’è niente di male nell’averli. Una buona idea è chiedersi se i nostri tipi siano effettivamente nostri e non semplicemente a noi assegnati da canoni di bellezza tradizionali (bianco, magro, giovane) o da una reazione poco ponderata/feticizzante a questi canoni (un desiderio di trasgredire con persone non bianche, grosse o anziane).