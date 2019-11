Sono maschio. Una mia cara amica è stata violentata da un vecchio conoscente. Lo conoscevo quando eravamo ragazzi, poi crescendo ci siamo allontanati, come succede. Insomma, qualche anno fa ha violentato la mia amica mentre questa aveva perso i sensi per l’alcol. Più di questo non so. Lei lo considera un rapporto “non del tutto consensuale” e mi ha confidato che lui, quando lei ha tentato di parlargliene, non ha reagito bene. Non è una cosa di cui la mia amica “parli”. I pensieri che ora faccio su questo tizio sono abbastanza brutti. Si è da poco ritrasferito in città, lo vedo in giro. Alcuni cari amici che sono rimasti in contatto con lui lo invitano agli eventi. Io non so che dire né come comportarmi. Non voglio parlare con lui né essergli amico. Vorrei raccontare tutto agli altri amici per non essere costretto a vederlo, ma non posso perché non è una storia che spetta a me raccontare. Preferisco semplicemente non andare dove c’è lui. Senza una spiegazione, però, dubito che gli altri capiscano, e ho la sensazione di abbandonarli nelle mani di uno che ha aggredito una cara amica. Una volta ho chiesto a una persona di non invitarlo, altrimenti non sarei andato. Lei è rimasta perplessa e io mi sono sentito a disagio. Cosa devo dire ai miei amici di questo tizio? Come faccio a tenerlo fuori dalla mia vita?

– Angry Confidant

“Chuck non mi sta simpatico e ti sarei grato se non lo invitassi alla festa/allo spettacolo/alla circoncisione/quel che è”.

“Perché, avete litigato?”.

“Ci conosciamo da tanto tempo e preferisco non parlarne. Ma è meglio che non ci troviamo nello stesso posto”.

È il massimo che puoi fare senza smascherare la tua amica – senza rivelare cose che non spetta a te raccontare – ed è probabile che come richiesta lasci i tuoi amici perplessi , AC, ma di questo dovrai farti una ragione. Puoi magari aggiungere un commento vago omettendo elementi rivelatori (“Ha fatto una bastardata a un’amica”), ma qualsiasi dettaglio, pur vago, può provocare domande a cui non puoi o saresti tentato di rispondere. Peggio ancora, può spingere a fare domande a “Chuck”, il quale sarà libero di mentire, minimizzare o manipolare.

L’unico altro consiglio che posso darti è di lasciar decidere alla tua amica. Definisci ciò che hai scoperto essere accaduto tra lei e Chuck come uno stupro, mentre lei ne parla come di un rapporto “non del tutto consensuale”, che è un po’ più ambiguo. E così come non ti spetta raccontare un’esperienza altrui, AC, allo stesso modo non sta a te definirla. Se la tua amica non definisce quanto successo come stupro – indipendentemente dalle sue ragioni – tu devi rispettarla. E anche lei vuole che Chuck venga escluso dagli eventi organizzati da amici comuni, oppure riesce a sopportarne la presenza? Nel secondo caso, tu devi fare lo stesso. Se per lei trovare Chuck a una festa non è un problema, è possibile che opporti alla sua presenza sia superfluo.

Se temi che la tua amica tolleri la presenza di Chuck per evitare conflitti, e che trovarsi nello stesso spazio con lui la turbi sinceramente (o che l’idea di ritrovarcisi le faccia evitare gli spazi in questione), parlane con lei faccia a faccia, e stabilisci – partendo da ciò che prova e ti chiede lei – se c’è qualcosa, e cosa, che tu possa fare per sostenerla in modo efficace, senza salire sul cavallo bianco né mettere te stesso e ciò che provi al centro di questa cosa non del tutto consensuale, e probabilmente prossima allo stupro, che Chuck le ha fatto.

È davvero un peccato che Chuck abbia reagito male quando la tua amica ha cercato di parlargli. Se in generale è una persona a posto, ma da ubriaca fatica a decifrare i segnali delle persone, qualcuno deve dirgli che deve bere meno o non bere affatto. Se è un pezzo di merda che si approfitta delle persone quando sono ubriache, deve sapere che i suoi comportamenti possono avere conseguenze penali. Il feedback che la tua amica gli offriva – quel tentativo di metterlo davanti alle sue responsabilità – avrebbe potuto evitargli di ripetere stronzate del genere (se è un tipo a posto ma un po’ ottuso) o di approfittarsi nuovamente di una persona (se è un pezzo di merda con l’animo da stupratore). Questo se avesse voluto ascoltare, ma non ha voluto. E siccome non ha voluto ascoltare… sì, punterei i miei soldi più su “pezzo di merda stupratore”che “tipo posto ma ottuso”.