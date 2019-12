Sono una donna, e nel mio profilo sul sito di incontri OkCupid c’è scritto che non sono monogama e cerco lo stesso. Ultimamente ho passato due splendide serate con un tizio che sul profilo si definiva monogamo. Ma dopo il primo appuntamento e un sacco di messaggi ho capito che non aveva letto il mio profilo fino in fondo. Di solito chi lo ha letto ne parla, mentre lui nemmeno un accenno. Allora ne ho parlato io, verso la fine del secondo appuntamento, mentre bevevamo una cosa al bar dopo cena. Con il senno di poi sarebbe stato meglio trovare un momento per parlarne seriamente, anziché prenderlo alla sprovvista mentre bevevamo al bar, ma ho pensato che più a lungo aspettavamo, più rischiava di sentirsi “tradito”. E la sua reazione c’è stata eccome. È passato da “Non è un problema” a “Oddio non ce la faccio, meglio che vado” nel giro di venti minuti, per poi letteralmente fuggire dal bar. Il giorno dopo ci siamo chiariti, e si è scusato per essere scappato come uno stronzo. Ma è chiaro che non continueremo a vederci. Chissà, magari uno come lui avrebbe reagito così comunque, ma qual è il momento giusto per parlare di non monogamia, quando una persona la conosci prima dal vivo? Oppure quando è chiaro che non ha letto il tuo accidenti di profilo ed è balzata direttamente all’infatuazione? Dice che il suo tracollo nervoso è stato una reazione emotiva al conflitto tra a) l’aspettativa che le relazioni serie debbano essere monogame e b) quanto è stato bene con una persona rivelatasi non monogama. C’era un modo migliore per comunicare l’informazione? Magari prima o magari dopo? Era davvero scattato qualcosa, e vederlo andare in paranoia mi ha molto sorpreso.

– Read The Fine Print

Lui doveva leggere il tuo profilo fino in fondo. Doveva fare le verifiche del caso, ma anche tu dovevi farle. Le righe piccole del suo profilo le hai lette, RTFP, sapevi che si definiva monogamo, eppure ci sei uscita comunque – vi siete visti due volte e scambiati un sacco di messaggi – senza mai fermarti a formulare la temutissima domanda diretta (Tdd): “Sul mio profilo c’è scritto che non sono monogama e cerco lo stesso. Stai facendo un’eccezione perché sono pazzesca oppure non hai letto il profilo fino in fondo?”. La Tdd andava fatta non per risparmiare a lui l’orrore della tua compagnia e non fargli perdere tempo, RTFP, ma per risparmiare a te la sua stupida scenata al bar e non perdere tempo.