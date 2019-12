Finali aperti

Sono un eterosessuale cis intorno ai 25 anni. Dopo che entrambi abbiamo finito l’università, la mia ragazza si è trasferita oltreoceano per cominciare un lavoro. Ci siamo già lasciati e rimessi insieme due volte. Stiamo pensando di aprire la coppia, ma io ho delle riserve. Lei vuole essere libera di lanciarsi nel suo nuovo mondo senza dover escludere a priori qualsiasi scintilla non platonica. Con me ha parlato più volte di matrimonio. È convinta, pur ammettendo di non avere un gran curriculum come monogama, che sposandoci la cosa cambierà. Altro motivo di preoccupazione: l’ultima volta che è stata in coppia aperta, ha tradito il suo fidanzato con me. Una delle loro regole era “niente ex”, e all’epoca io ero il suo ex (non sapevo che stesse con un altro). Altro dubbio: quando poco tempo fa le ho confidato di aver cominciato a provare dei sentimenti per un’altra persona, mi ha chiesto di scegliere, così ho stroncato il rapporto sul nascere. Mi è sembrata un’ingiustizia, considerata la libertà che vuole lei. Inoltre è bisessuale, e vuole avere esperienze con donne. A me che vada con le donne andrebbe bene, ma il pensiero che vada con altri uomini mi crea un profondo malessere. Una volta sposati, dice, per stare con me sarebbe disposta ad accantonare il suo desiderio per le donne. Mi piacerebbe sentire il tuo parere su quanto segue: 1) Se sia il caso di aprire la coppia 2) La distinzione che faccio tra avventure con maschi e femmine 3) Come comportarsi quando la tua compagna non sa se è fatta per la monogamia, ma vuole lo stesso impegnarsi in un matrimonio monogamo.

– Onto Processing Entirely New Situation

1) Non apritela. Lasciatevi. È ora di superare questo stupido, caotico disastro di relazione che ha ampiamente superato la data di scadenza. Ti aiuterebbe sapere che la tua ragazza scopa con altre persone? Perché quasi certamente lo sta facendo. Già adesso. Perché quando una persona che ha un pessimo curriculum non solo come monogama, ma anche come non monogama chiede al partner di aprire la coppia, e al tempo stesso pretende che l’altro “stronchi” ogni potenziale amicizia “non platonica”… ebbene sì, la testa di cazzo in questione sta già scopando altrove. Solo che non vuole lasciare al partner la stessa libertà che già si è presa.

2) Mi sembra una distinzione sciocca, OPENS, che affonda le radici nell’insicurezza (senza contare che un’eventuale regola “niente cazzi esterni” renderebbe impossibile la coppia aperta per la maggior parte dei gay). Ma a volte, nelle coppie aperte, accogliere le insicurezze del partner – accettandole anziché combatterle – è la chiave del successo. E siccome spesso i bisessuali in coppia etero chiedono di aprirla per poter mettere in pratica l’attrazione per lo stesso sesso (o addirittura avere il primo rapporto omosessuale), escludere dalla vita sessuale i partner dello stesso sesso – almeno inizialmente – non è una richiesta tanto irragionevole. Ma nel tuo caso non ha importanza, visto che la tua ragazza sta già scopando con chi vuole.

3) La tua futura ex fidanzata mi fa scompisciare. Chi è incapace di monogamia non migliora una volta sposato. Semmai, chi con la monogamia se la cava bene tende a peggiorare nel corso del matrimonio. Se la tua futura ex fidanzata non dice stronzate, se non tira in ballo il matrimonio e la monogamia per complicare e prolungare il vostro confronto sulla possibilità di aprire una coppia già spacciata, allora è un’illusa. E se tradisce perché la eccitano il rischio, il pericolo o l’inganno, sposarsi – aumentando ovviamente i rischi e i pericoli del tradimento – potrebbe rendere il tradimento ancor più allettante, non certo meno.