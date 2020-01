Sono un trentenne bisessuale. Sto con mia moglie da cinque anni, sposati da nove mesi. Un mese dopo esserci messi insieme le dissi che uno dei miei desideri era sempre stato guardare la mia compagna con altri uomini, e che dichiararlo aveva provocato la fine di tutte le mie relazioni precedenti. La sua reazione fu l’opposto di quella a cui ero abituato. Disse che rispettava le mie fantasie, e di comune accordo decidemmo di consolidare il rapporto prima di imboccare la via del cuckolding. Salto in avanti di un paio d’anni: il rapporto è in salute, conviviamo, frequentiamo con regolarità i sex club – pur facendo sesso soltanto tra noi – e cominciamo a introdurre nel sesso qualche accenno verbale al cuckolding. Dopo che le ho chiesto di sposarmi ci siamo dati da fare… con i preparativi. Il sesso e la sperimentazione sono stati accantonati. Una volta sposati abbiamo cominciato… a cercare casa. E di nuovo il sesso è finito in un angolo. Ora che la nostra vita si è regolarizzata, quando le esprimo il desiderio di vederla con altri uomini lei si dice disponibile, ma il discorso si chiude quasi subito. Le ho proposto di aprire un profilo su vari siti, ma ancora niente. Sto sbagliando qualcosa? Se le dico “Apriamo un profilo ora” mi sembra di assillarla, e io NON VOGLIO essere uno di quei mariti che si lamentano e ti martellano. Sarebbe bellissimo se tu avessi qualche consiglio.

– Wannabe Cuckold Growing Frustrated

Insomma non vuoi assillare tua moglie, WCGF, ma a me spedisci la stessa email cinque o sei volte in una settimana.

Allora, WCGF, ci sono persone che, quando dicono “Una volta consolidato il rapporto possiamo fare a tre/andare alle serate bdsm/provare il cuckolding” ci credono. E ce ne sono altre che no. Al partner amante del bdsm e/o non monogamo dicono quel che vuole sentirsi dire nella speranza che – dopo il matrimonio e la casa e i figli – il marito e padre dei loro figli (o la moglie e la madre dei loro figli) non le lasci per una “sciocchezza” come scopare a tre, farsi sculacciare in pubblico o darsi al cuckolding. A complicare ulteriormente le cose, c’è anche chi lo dice, ci crede, e poi cambia idea. Per capire cosa sta succedendo – e se tu stia sbagliando qualcosa – dovrai correre il rischio di essere un minimo assillante, ma non sulla questione profilo: sul fatto che dovete parlare. Ti senti pronto per questa cosa, lei si dice d’accordo, eppure non succede. Se davvero lei vuole che succeda, cosa puoi fare tu per farla succedere? Se invece lei non vuole che succeda – né ha mai voluto succedesse – allora deve dirlo.

Ricorda, WCGF, che è lei a sentirsi chiedere di correre dei rischi. La foto che intendi mettere sul profilo è la sua, mica la tua; sarà lei, potenzialmente, a incontrare sconosciuti per fini sessuali, non tu; sarà lei quella esposta alle MTS, non tu (anche se ovviamente tu stesso potresti finire esposto. Ma se anche per te il rischio non fosse un problema, potrebbe esserlo per lei). O forse teme che in futuro tu voglia farla scopare con altri più spesso di quanto se la senta. Ci sono un sacco di buone ragioni per cui potrebbe averci ripensato, e affrontando i suoi timori in modo costruttivo – no foto del viso, no sconosciuti, no farciture di sperma e incontri solo molto occasionali – potrete fare qualche progresso.

Se però viene fuori che lei questa cosa non la vuole – perché non l’ha mai voluta o perché ha cambiato idea – allora sarai tu a dover decidere se rinunciare al cuckolding è un prezzo che sei disposto a pagare per rimanere sposato.