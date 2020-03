Mi chiedo se tu conosca una parola per definire il feticismo di chi gode a dire zozzerie. Ho cercato ovunque, e non trovo un’etichetta per questo tipo di fantasia o feticismo. Googlando, ho scoperto termini nuovi come “katoptronofilia” (eccitarsi facendo sesso davanti allo specchio) e “pubefilia” (trovare eccitanti i peli pubici), ma non ne trovo uno che faccia al caso mio.

–Dirty Talker

Sono abbastanza vecchio da ricordarmi l’epoca in cui c’era chi, per aver voglia di scopare, doveva prima sentire un forte legame emotivo e se la cavava anche senza una parola o una bandiera dell’orgoglio. Dicevano: “Io, perché mi venga voglia di scopare, devo prima sentire un forte legame emotivo”. Oggi possono dire “sono demisessuale”, cinque sillabe vagamente scientifiche apparse per la prima volta in un forum online nel 2006. Purtroppo, però, quando dici “sono demisessuale” in genere ti senti rispondere: “Demi-che?” E a quel punto il demisessuale deve rispondere: “Uno che per aver voglia di scopare deve prima sentire un forte legame emotivo”. Ecco perché partire con “sono demisessuale” mi sembra una perdita di tempo. Anche se in effetti aumenta la quantità di tempo che si può dedicare a parlare di sé… e chi non ama parlare di sé?

Comunque, DT, tu sei uno a cui piace dire zozzerie. Non sono riuscito a trovarti un termine (né una bandiera dell’orgoglio) – ho svogliatamente googlato anch’io – e non penso che tu ne abbia bisogno. Puoi cavartela con “mi piace dire le zozzerie”.

***

Io e mia moglie siamo sposati da poco più di due anni. Facciamo entrambi lavori impegnativi, ma lei ammette di essere lavoro-dipendente, e passa quasi tutte le serate sul divano rispondendo alle email facendo binge-watching su Bravo. Mi sono ridotto a fumare canne quasi ogni sera per dissimulare la mia grande infelicità. Oltre al troppo lavoro, adesso ne ha cominciato un altro: vende prodotti per la pelle alle sue amiche, che raramente incontra di persona. Morale della favola: non erano questi gli accordi. Mi annoio da morire, quando invece vorrei viaggiare ed esplorare. Ma lei si rifiuta di mollare il secondo lavoro, così come di ridurre il primo o bere di meno. Abbiamo entrambi ottimi stipendi, e quei soldi in più non ci servono. Sono giustificato se la lascio per questo suo nuovo hobby?

–Basically Over Redundant Enrichment

Lavoretto extra o meno, BORE, tu non sei felice, ed è un motivo sufficiente per andarsene. E se è vero che nell’immediato futuro non potrai (o non dovresti) viaggiare, puoi comunque cercarti un avvocato, un altro appartamento, e avviare le pratiche di divorzio mentre tua moglie se ne sta sul divano a rispondere alle email di lavoro e piazzare creme viso alle sue amiche. A uno nella tua situazione, prima di andarsene, consiglierei in genere di arrischiarsi a dire la verità – che sei infelice, annoiato, e non vuoi più vivere così – ma mi sembra che la decisione tu l’abbia presa. Per un paio di settimane, dedica il tempo che passi in casa a elaborare il tuo piano di fuga.