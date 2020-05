Ecco una domanda che non riguarda il covid-19. Sono femmina, bianca e queer, sposata in coppia semimonogama. Voto a sinistra, detesto l’odio e l’oppressione, e quando posso mi dedico all’attivismo. Ma trovo anche eccitanti gli squilibri di potere: figure autoritarie, uniformi, maschi boni che si fanno a vicenda. Con mio grande orrore, questo mio debole, aggiunto a troppi film sulla seconda guerra mondiale visti da bambina, hanno sempre fatto sì che il mio cervello (o la mia fica) trovasse eccitanti i nazisti. Ma che cazzo, no? Altre informazioni forse rilevanti: non mi interessano i giochi di ruolo con partner reali, sono quasi certa che questa inclinazione non rifletta alcun problema più profondo, sia sessualmente sia emotivamente sono abbastanza risolta. Non perfetta ma in buone condizioni, eccetera. E lo so: ciascuno ha i suoi gusti, i feticismi non vanno giudicati, godi come vuoi basta che non sei stronzo. Il problema è che io, di solito, per godermi le mie fantasie sessuali leggo racconti erotici su Internet. Mi piacerebbe sapere se secondo te cercare porno a tema nazista è discutibile come può esserlo, che so, la pornografia infantile. Sto sdoganando e banalizzando il fascismo?

– Freaking About Search Histories

Cercare pornografia infantile – cercarla online, scaricarla, collezionare immagini di bambini vittime di abusi sessuali – è problematico (nonché illegale) perché incrementa la domanda di pornografia infantile, provocando così ulteriori abusi sessuali. Il nesso causa-effetto è palese, FASH, le vittime esistono e il danno è calcolabile.

Ma se qualcuno potrebbe sentirsi a disagio scoprendo che quella signora tanto gentile, sposata, che fa tutta la beneficenza giusta, si masturba furiosamente leggendo di scopate fra nazisti, FASH, non per forza bisogna che si sappia. Non fai del male a nessuno – nemmeno quello presunto del provocare disagio – se in privato ti godi i racconti un po’ perversi che ti piacciono. E se di certo esistono nazisti veri che amano leggere racconti porno sui nazisti, chi si eccita pensando ai nazisti quasi sempre lo fa suo malgrado e indipendentemente dalle sue convinzioni politiche. Le fantasie sessuali trasgressive non ci eccitano perché violano (in modo sicuro e controllato) le regole e le aspettative sociali, FASH, ma perché ci permettono di violare anche l’idea che abbiamo di noi stessi. Una persona può fantasticare su nazisti che si scopano in divisa senza desiderare la loro ascesa al potere.

Era più facile, devo dire, chiudere un’occhio su chi come te ha un feticismo per i nazisti e allo stesso tempo è antinazista – fare spallucce e dire “come credi”, basta che lo fai in privato – prima che demagoghi razzisti, suprematisti bianchi e antisemiti cominciassero a sventolare la bandiera di Trump. Ma le fantasie non si scelgono, e frasi come “questa cosa non dovrebbe eccitarti” non hanno mai reso una fantasia meno eccitante. Se pensi alla quantità di romanzi, film e serie non erotici che ogni anno vengono sfornati dall’industria culturale – e che in alcuni casi realmente banalizzano il fascismo (parlo con te, Hunters) – sarebbe una follia tracciare una riga e dire: “Allora, questo racconto sui nazisti non va bene perché la signora laggiù si è masturbata in privato leggendolo”.