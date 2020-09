Sono un trentenne gay sposato con un trentenne gay. Da quasi due anni frequentiamo un’altra coppia gay sposata di nostri coetanei. Sono i primi due uomini con cui abbiamo interazioni sessuali o sentimentali fuori della coppia. Per i primi sei mesi abbiamo fatto faville. Ci vedevamo in continuazione e facevamo sesso quasi ogni sera. Finita la “luna di miele”, uno degli altri due (”Roger”) ha tirato un po’ il freno. Per questo motivo tra me e lui è nato qualche attrito. E devo ammettere che, messo di fronte alle mie insicurezze, ho tirato fuori un brutto lato. Alla fine Roger mi ha preso da parte per parlare da soli, e ha detto di volere “un’amicizia in cui ogni tanto si fa sesso”. Poi, subito dopo l’inizio del lockdown, io e Roger abbiamo avuto un altro faccia a faccia, il giorno del mio compleanno. Dopo diversi bicchieri e tanto petting, ci siamo detti “ti amo”. L’indomani Roger ha fatto marcia indietro. “Non so cosa potresti aver capito ieri sera”, mi ha detto in sostanza, “ma io non sono innamorato di te”. È stato un colpo tremendo. Non è quello che voglio. Io sono innamorato di Roger e di suo marito. Non voglio “un’amicizia in cui ogni tanto si fa sesso”. Mio marito si accontenterebbe di una semplice amicizia, anche perché i loro tanti amici ci hanno praticamente adottato, e se io taglio i ponti con Roger e suo marito ha paura di perderli. Vorrei parlarne con Roger, ma non so se riesco a farlo senza mandarlo affanculo. Insomma, quale delle due? Siamo stati un intermezzo eccitante e gli ultimi due anni non contano niente? Oppure è innamorato di me ma non se la sente di affrontare i conflitti e le complicazioni di un rapporto a quattro? Lo chiedo a te.

– Trouble In The Quad

Tu e Roger non volete la stessa cosa. È brutto e mi dispiace, ma ci siamo passati tutti. Innamorarsi di qualcuno che non ricambia con la stessa intensità, che si tratti di un rapporto tra coppie o singoli, è sempre doloroso. Ma il rischio di quel dolore è inevitabile. Poter avere Roger nella tua vita solo alle sue condizioni può sembrarti ingiusto, ma è la realtà. È la realtà di tutti, TITQ, perché il fatto di amare una persona non implica che quella persona ricambi il nostro amore, o che ci ami allo stesso modo, o che voglia le stesse cose. Ma Roger non può importi le sue condizioni. Se essere “solo amici” ti sembra un contentino offensivo per quel che gli ultimi due anni hanno significato per te, se non è abbastanza, allora Roger non può far parte della tua vita. Anche tu puoi stabilire delle condizioni.

Facendo un passo indietro: dai l’idea di pensare che, se la relazione fosse stata importante, se Roger e suo marito si fossero innamorati di voi due e viceversa, allora non sarebbe finita. Falso. Una cosa può essere importante e finire lo stesso. Può anche essere più importante per una persona che per l’altra (o l’altra coppia). Non devi cancellare o sminuire quel che c’è stato tra voi quattro solo perché Roger, quale che sia la ragione, ha deciso che non vuole far parte di un rapporto a quattro con voi.

E se se speri di rimettere insieme il quartetto, e la cosa dipende esclusivamente da Roger, stai sbagliando approccio.

Se Roger ha fatto marcia indietro per via dei “conflitti e delle complicazioni” di una relazione poliamorosa, TITQ, allora la mossa migliore è evitare i conflitti e le complicazioni. Se pensi che ti abbia detto la verità il giorno del tuo compleanno e mentito l’indomani, devi dimostrare la maturità emotiva che agli occhi di uno come Roger rende un partner più attraente. E cercare lo scontro con lui – creare una situazione in cui è probabile che tu finisca per lasciare una persona che ti ha già lasciato – finirebbe per avere l’effetto opposto. Non farebbe che confermare a Roger la decisione che ha già preso. La cosa migliore da fare – la miglior strategia – è accettare l’amicizia che ti ha offerto senza fare scenate. Se va bene, il quartetto si ricomporrà. Se va male, ti resteranno dei bei ricordi, un po’ di nuovi amici e magari, una volta ogni tanto, del buon sesso a quattro con Roger e marito.