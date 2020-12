Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

La settimana scorsa si è tenuto il secondo Savage Love Livestream ed è stato una bomba. Nemmeno parlando il più possibile a macchinetta sono riuscito a rispondere a tutte le domande che sono arrivate – eravate in centinaia, e io da solo – per cui nella rubrica di questa settimana proverò a smaltirne di prepotenza il più possibile…

***

Ricordo il giorno in cui ho potuto assistere al tuo programma dal vivo. Che gioia! Sembrano passati anni. Come conservare la salute mentale fino a quando non riavremo concerti, teatro, musei e cene fra amici? Mi sforzo di comportarmi da brava persona, ma mantenere il buonumore è difficile.

Trovo che aiuti ricordarsi che concerti, teatri, musei, cene tra amici, vacanze in famiglia, serate in discoteca, party fetish eccetera torneranno, ma ahimè lo stesso non si può dire delle persone, dei posti di lavoro e delle case che in tanti hanno perso. Aiutare gli altri quando e dove si può è un ottimo modo per conservare la salute mentale, ho scoperto, e la tua domanda mi ha spinto a fare un’altra donazione alla Northwest Harvest, una meravigliosa associazione che sostiene centinaia di banchi alimentari nella parte di paese in cui vivo, quindi grazie.

***

Come affronteresti un parente trumpiano (ancora!) con cui ti trovi a convivere durante la pandemia? Mia suocera, che è qui per aiutarci con la bimba appena nata, si esprime per slogan trumpiani e Trump viene fuori parlando di qualsiasi argomento, dalla pandemia in giù.

Io, se lei non mi servisse come babysitter, la sbatterei fuori. Se mi servisse come babysitter ma non tanto da non poter rischiare di perderla, a mia suocera direi: “O chiudi la bocca o alzi il culo”. E se lei, una volta sgridata, si lamentasse o tentasse vittimismi, stamperei ogni foto che trovo in rete di tutti i sostenitori di Trump che all’indomani delle elezioni 2016 sfoggiavano la maglietta “FUCK YOUR FEELINGS” (”Chi se ne fotte di quello che pensi”) e ci tappezzerei la stanza degli ospiti. Ma se avessi disperatamente bisogno di una babysitter e non potessi rischiare di perdere lei, allora sorriderei, farei sì con la testa e manterrei una scorta di prodotti alla marijuana.

***

Ho bisogno di sentirmi dire che il fatto che io veda il nome del mio ex almeno quattro volte al giorno, tutti i giorni, non è un segno di qualcosa__. Mi ha mollato quasi tre anni fa e non ha senso. Puoi sbrogliarmi la questione?

Se vedi il suo nome più volte al giorno, be’, la cosa più probabile è che il tuo ex abbia un nome molto comune. E se a questi avvistamenti attribuisci un significato, be’, è segno che sei un essere umano. Siamo inclini a vedere coincidenze che non esistono e attribuire significati a eventi casuali. Se il tuo ex ha un nome molto raro e tu lo vedi dappertutto, be’, probabilmente è segno che il tuo ex ti sta rompendo i coglioni.