Una mia cara amica lesbica è sposata da un paio di anni. Lei e la moglie non fanno che scontrarsi da quando si sono conosciute. La mia amica ha alle spalle una vita familiare terribile e non sa cosa sia la stabilità. È anche profondamente insicura. Con la moglie non fanno altro che chiamare la polizia e chiedere ordinanze restrittive che puntualmente violano rimettendosi insieme. Io le ho detto che un conto è se tutta questa tensione le piace, ma se le viene imposta e non vuole vivere così il discorso cambia! Evidentemente, però, non riesce a lasciarla. Mi dice che “le coppie lesbiche vivono di drammi”, e che io non posso capire perché sono “troppo etero”. Due domande: davvero tutte le relazioni lesbiche sono così burrascose? E mi rispiegheresti quella cosa del “prezzo del biglietto”? Potrei usarla per spiegare alla mia amica che questa situazione è inaccettabile. Dice sempre che intende lasciarla, ma al tempo stesso vuole essere amata, e non pensa che con un’altra le cose andrebbero meglio.

– Don’t Really Accept Melodramatic Actions

Se la tua amica lesbica non dà retta a te perché sei etero, DRAMA, di certo non ascolterà il gay qui presente. Per questo ho fatto leggere la tua email a tre mie amiche lesbiche – una specie di corte d’appello lesbica a tre teste – nella speranza che la tua amica dia retta a loro.

“I rapporti lesbici sono tutti incasinati?”, si domanda Tracey “Peaches” Cataldo, direttrice esecutiva del festival HUMP!. “No. Possono essere un tantino intensi: l’esperienza comune dell’omosessualità, dell’essere donne, l’eccesso di comunicazione su tutto… Le battute sulle lesbiche che vanno a convivere al secondo appuntamento fanno presa perché hanno un fondo di verità. Ad ogni modo, l’intensità delle emozioni e del coinvolgimento non è per forza sinonimo di intensità del conflitto. Stando alla mia esperienza, il lesbodrama scoppia su questioni come il numero di mani di vernice da dare in bagno, o quando una delle due vuole scopare e l’altra guardare The crown. Non è normale che una coppia lesbica litigiosa chiami regolarmente la polizia, e non va affatto bene che i conflitti finiscano per sembrare violenze o producano traumi. Non confondiamo le scenate con la passione”.

“Non so se le relazioni lesbiche siano più tumultuose delle altre”, dice Kati Herzog, giornalista freelance specializzata (giuro) in testicoli di cane, e co-conduttrice del podcast Blocked and reported, “ma considerando l’incidenza sorprendentemente alta di violenze domestiche nelle relazioni lesbiche, forse è così. Il fatto che alcune coppie lesbiche siano turbolente, però, non significa che lo siano tutte. Personalmente, da lesbica in erba ho avuto la mia buona dose di melodramma, tra cui un periodo con una donna che si diceva posseduta da un demone (lo era, e il demone era la cocaina). Da adulta, però, l’esperienza più drammatica che mi capita di vivere in coppia sono le puntate di The undoing la domenica sera su Hbo. Ad ogni modo, mi sembra che l’amica di DRAMA abbia una relazione poco sana, e questa non è una cosa tipicamente lesbica”.

“Dire che la tua ex era in gran forma l’ultima volta che l’hai vista, e farlo nel giorno in cui la tua attuale fidanzata compie gli anni, questo è ‘Drama’”, dice Cameron Esposito, comica e conduttrice del podcast Queery. “Lesbodrama è dirlo mentre guardi The L word: generation Q. A me sembra piuttosto che l’amica di DRAMA sia finita in un cosiddetto ‘ciclo dell’abuso’, a giudicare da segnali come la polizia, le diffide e la sensazione di non poter avere di meglio. Per esperienza personale, questo tipo di abuso non può essere interrotto da un’amica, e la cosa migliore che DRAMA può fare, in questo caso, è consigliarle un gruppo di sostegno – magari offrendosi di accompagnarla – per poi fare un affettuoso passo indietro. Non perché DRAMA sia indifferente, ma perché non possiamo controllare la vita delle persone a noi care”.